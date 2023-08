ProSieben

Staffel-Auftakt live: Joko & Klaas schicken ihre Teams in "Das Duell um die Welt" ab Samstag, 7. Oktober 2023 auf ProSieben wieder auf Reisen

Unterföhring (ots)

Der wahnsinnigste Wettkampf rund um den Erdball ist zurück: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken in drei neuen Folgen von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" prominente Weggefährt:innen wieder auf irrsinnige, atemberaubende, schwindelerregende und gefährliche Reisen in fremde Länder.

ProSieben zeigt den Start der neuen Staffel am Samstag, 7. Oktober 2023, um 20:15 Uhr live. Tickets für die Shows in München sind ab sofort unter https://tvtickets.de/duell-um-die-welt.php erhältlich.

Bei "Das Duell um die Welt" gewinnen die Prominenten durch Bestehen ihrer Herausforderungen Länderpunkte für Team Joko oder Team Klaas. In Studiospielen treten Joko & Klaas gegeneinander an, um zusätzliche Punkte zu erspielen. Wer die meisten Punkte für sich gewinnen kann, wird zum Weltmeister gekürt. Klaas Heufer-Umlauf geht als amtierender Weltmeister in die neue Staffel. Moderatorin Jeannine Michaelsen führt durch die Duell-Abende.

Produziert wird "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - neue Folgen ab Samstag, 7. Oktober 2023, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

