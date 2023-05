Nitsch Foundation

Hermann Nitsch „Der Tag des Dionysos“

Wien (ots)

Am 28. Mai 2023 findet Tag 3 des 6-Tage-Spiels von Hermann Nitsch in Prinzendorf statt.

Von Sonnenaufgang am Pfingstsonntag, den 28. Mai 2023, bis zum Sonnenaufgang am Pfingstmontag ist Schloss Prinzendorf Schauplatz für den dritten Tag dieses 6 Tage und Nächte dauernden Spiels des Orgien Mysterien Theaters von Hermann Nitsch. Es ist der Tag des Dionysos. Dafür gibt es noch Restkarten im Vorverkauf.

Der dritte Tag ist dem griechischen Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Vier Orchester, zwei Blasmusikkapellen, ein Lärmorchester, ein Chor, ein Synthesizer und ein Streichquartett bilden die musikalische Basis für das große Fest. Der Klangrausch, der Wein, die Aktionen und die Prozessionen durch die umliegenden Weingärten und Kellergassen steigern das Spielgeschehen zu höchster Intensität. Ein Fest des Rausches, ein Fest der Sinne findet statt.

Die Besucher*innen werden zu Spielteilnehmer*innen und es steht Ihnen frei, die Musik zu genießen, die Aktionen aus nächster Nähe mitzuerleben, sich an den Geruchsproben zu erfreuen, an den Heurigenbänken zu sitzen, sich zu stärken, dem Nitsch-Wein zu frönen, spazieren zu gehen, die Fackelzüge am Abend zu begleiten und den nächtlichen Sternenhimmel zu beobachten.

Schloss Prinzendorf und seine Umgebung waren der perfekte Lebens- und Schaffensraum für den Universalkünstler Hermann Nitsch. Das 6-Tage-Spiel, „das größte und wichtigste Fest“ ist speziell für diesen Ort konzipiert. Das Schloss mit Garten und Hof, die Stallungen, der Schüttboden, die sanfthügelige Landschaft mit ihren Weinbergen, Kornfeldern und Obstbäumen sowie die Kellergassen des kleinen Ortes sind Teil der Inszenierung. In der detailreichen Partitur finden sich nicht nur genaue Angaben, Anweisungen und Abläufe für die Musik und die Aktionen, es sind auch präzise Ortsangaben und Choreografien erfasst, sowie Geruchs- und Geschmackproben, Blumenarrangements und Speisenvorschläge.

Eine detaillierte Biografie von Hermann Nitsch sowie eine Liste aller Aktionen, Malaktionen, konzertanten Aufführungen u.v.m. finden Sie auf www.nitsch.org

Das Orgien-Mysterien-Theater von Hermann Nitsch

Gesamtkonzept: Hermann Nitsch

Regie: Leonhard Kopp, Frank Gassner

Musikalische Leitung: Andrea Cusumano

Organisation: Rita Nitsch mit dem Team der Nitsch Foundation und des Ateliers Nitsch

Es kocht Paul Renner mit Team.

www.nitsch.org

www.nitsch-foundation.com

