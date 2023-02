Aktion Deutschland Hilft: Bislang rund 26 Mio. Euro Spenden für Türkei und Syrien / Maßnahmen zur Eindämmung der Seuchengefahr im Erdbebengebiet

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Die Hilfsbereitschaft der Menschen spiegelt das gewaltige Ausmaß der Katastrophe: Rund 26 Millionen Euro Spenden gingen bei "Aktion Deutschland Hilft" bereits in den wenigen Tagen seit dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ein.

Nach Abzug der Bergungsteams steht für die Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" jetzt die akute Nothilfe für die Überlebenden im Mittelpunkt. Dabei ist die wachsende Seuchengefahr ein drängendes Problem, weil den Menschen der Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen fehlt. Die Helfer:innen versorgen die Betroffenen mit Trinkwasser, Wasseraufbereitungstabletten und Hygienepaketen, reparieren Frischwasserleitungen und bauen Notlatrinen auf, um die Seuchengefahr einzudämmen.

"Angesichts der besonders dramatischen Lage in Syrien möchte ich betonen, dass die Soforthilfe unserer Bündnisorganisationen nicht nur die Menschen in der Türkei, sondern auch in Syrien in großem Umfang erreicht", sagt Manuela Roßbach, Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft". Denn viele Organisationen haben Strukturen vor Ort aufgebaut oder arbeiten schon seit Jahren mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. So unterstützt Malteser International mehrere Krankenhäuser und Gesundheitsstationen im Nordwesten Syriens und verteilt über lokale Partner Zelte, Betten, Decken und Lebensmittel an Bedürftige. Die Teams von Handicap International und ihrer Partnerorganisationen versorgen mit Hochdruck Kranke, die schlimme Quetschungen, zerschmetterte Gliedmaßen, Knochenbrüche oder Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen erlitten haben. Vielfach müssen Beine oder Arme amputiert werden. Der Bedarf an Rollstühlen und Gehhilfen ist riesig. World Vision hat bereits mehr als 10.000 Menschen in Syrien erreicht und bringt gerade medizinische Hilfen für mehr als 50.000 Betroffene auf den Weg. Und die Johanniter, die in der Türkei bereits 15.000 Menschen am Tag mit warmer Suppe versorgen, wollen die Suppenküchen auch auf Syrien ausweiten.

Hilfsgüter werden auf lokalen Märkten knapp

Die Bündnisorganisationen stehen auch vor logistischen Herausforderungen: Grundsätzlich ist es sinnvoll, Waren in der Region einzukaufen, weil es die Transportwege verkürzt und lokale Märkte stützt. Doch im Moment lässt sich spezieller Nothilfe-Bedarf immer schwerer lokal beschaffen. "Menge und Qualität sinkt", sagt Marten Mylius, Nothilfekoordinator bei CARE. Zelte mit Zeltheizungen, Notfall-Medikamente, schweres Gerät zur Trümmerbeseitigung, Öfen, Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung - das alles wird knapp. Dabei ist auch die Qualität der Produkte wichtig, denn zum Beispiel Zelte, Decken, Schlafsäcke für die obdachlos gewordenen Menschen müssen bei den aktuell frostigen Temperaturen gut wärmen und reißfest sein. Um den Bedarf für ihre Hilfsmaßnahmen zu decken, beschaffen Bündnisorganisationen die Waren immer weiträumiger oder leeren ihre Lager vor Ort.

