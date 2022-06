Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Neuheit: 10-Euro-Sammlermünze zu Ehren der Feuerwehr

Teil der Serie "Im Dienst der Gesellschaft"

Ab Mai 2023 erhältlich

DFV-Präsident in Jury

Berlin (ots)

"Im Dienst der Gesellschaft" ist der Titel der Reihe, in der ab Mai 2023 eine 10-Euro-Sammlermünze zu Ehren der Feuerwehr erscheinen soll. Im Fokus der Reihe stehen Personen, "die für das Funktionieren unserer Gesellschaft und das Leben jedes Einzelnen unverzichtbar sind." Das Bundesministerium der Finanzen hat beschlossen, die Sammlermünze mit Polymerring in zwei Versionen (Spiegelglanz und Stempelglanz) prägen zu lassen. Das Besondere an dieser Münze ist, dass sie mit einem Polymerring in der jeweils charakteristischen Farbe versehen ist - im Falle der Feuerwehr in Rot.

Vorausgegangen war die Auslobung der Motive an mehrere Kunstschaffende. In der Jury saß für die Feuerwehren Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Er berichtet: "Die hochwertige Münze zeigt mehrere Aspekte des Feuerwehreinsatzes. Das ist mehr als nur Feuerlöschen; auch im Bevölkerungsschutz sind die Feuerwehren eine unverzichtbare Säule. Dies bildet die Sammlermünze ab."

Banse dankt allen Beteiligten für die Würdigung des Engagements der mehr als 1,3 Millionen Menschen in den Feuerwehren in Deutschland. "Die Sammlermünze ist auch eine tolle Geschenkidee - egal, ob in der Freiwilligen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Werkfeuerwehr oder auch Jugendfeuerwehr! Hinzu kommen noch die unzähligen Personen, die sich in Fördervereinen für ihre Feuerwehren einsetzen", wirbt der DFV-Präsident bereits jetzt.

Die Münze in der Prägequalität Stempelglanz ist ab Mai 2023 zum Nennwert von zehn Euro über Banken, Sparkassen, die Deutsche Bundesbank und den Münzhandel erhältlich. Die Empfehlung: Alle Interessierten sollten schon jetzt ihre Bank bzw. Sparkasse über das Interesse informieren, da die Auflage in Stempelglanz begrenzt ist und das Bestellverfahren einen gewissen Vorlauf benötigt.

Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem über dem Nennwert von zehn Euro liegenden Verkaufspreis von 26,95 Euro. Die Münze Deutschland ( www.muenze-deutschland.de) wird über den genauen Preis und die konkreten Bestellmodalitäten rechtzeitig vor dem Ausgabetag informieren.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell