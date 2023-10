Yunhong Group

Biologisch abbaubare Materialien als Lösung für die Plastikverschmutzung: ehemaliger hoher UN-Beamter

Am 22. Oktober besuchte Erik Solheim, Präsident des Green Belt and Road Institute und ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, den Pan-Health-Industriepark der Yunhong Group in Wuxue City in der zentralchinesischen Provinz Hubei und tauschte sich über Themen wie patentierte Technologien und Entwicklungspläne für vollständig biologisch abbaubare Materialien aus.

Solheim, der eine große internationale Kampagne zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung ins Leben gerufen hat, stimmte dem Projekt der Yunhong Group zu, das vollständig biologisch abbaubare Materialien vorsieht.

Er ist der Ansicht, dass die Welt mit ernsthaften Problemen der Plastikverschmutzung konfrontiert ist, die sich auf die Umwelt, die Wirtschaft und die menschliche Gesundheit auswirken, und dass der effektivste Weg zur Lösung dieses Problems darin besteht, Alternativen zu Plastikprodukten zu finden, wie z. B. die Verwendung biologisch abbaubarer Produkte.

Erik Solheim sagte, er glaube, dass die Green Belt and Road Initiative (BRI) in Zukunft einer der wichtigsten oder sogar der einzige Entwicklungspfad der Welt sein könnte.

Zum globalen Vorstoß des Projekts der Yunhong Group für vollständig biologisch abbaubare Materialien meinte er, dass die Bildung von Partnerschaften eine gute Entwicklungsstrategie sei, da die BRI den Regierungen sehr dabei geholfen habe, sich an den Maßnahmen zur Beendigung der Plastikverschmutzung zu beteiligen, und die zuständigen Abteilungen der Vereinten Nationen auch eine Plattform für die Diskussion darüber geboten hätten, wie das Problem zu lösen sei.

Auf die Frage, wie sich private Unternehmen an dem grünen Belt and Road Projekt beteiligen können, wies Solheim darauf hin, dass die Unternehmen vor allem innovativ sein müssen.

Für Yunhong sind die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung, Produktion und Herstellung biologisch abbaubarer Produkte zu einem wichtigen Faktor geworden, der die Beteiligung des Unternehmens an der grünen Entwicklung bremst, bemerkte er und wies darauf hin, dass sich das Unternehmen auf Innovation konzentrieren muss, um eine größere industrielle Reichweite zu geringeren Kosten zu entwickeln.

Mit einer unterstützenden Politik seitens der Regierung wird der Anwendungsmarkt für biologisch abbaubare Materialien sehr vielversprechend sein, fügte er hinzu.

Bildunterschrift: Erik Solheim, Präsident des Green Belt and Road Institute und ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, besuchte den Pan-Health-Industriepark der Yunhong Group.

