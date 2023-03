Berner Omnichannel Trading Holding SE

Zusammenschluss von BTI und Berner Bau schafft neuen Bauhandelsriesen in Deutschland

Bild-Infos

Download

Künzelsau/Ingelfingen/Köln (ots)

Die Berner Group erhöht die Schlagkraft im Bausegment in Deutschland. Aus BTI und der Berner Deutschland Bau Division wird ab Juni 2023 die neue Marke BTI by Berner - und damit gleichzeitig eines der größten B2B-Handelsunternehmen in der Baubranche auf dem deutschen Markt. Künftig werden rund 1.000 Mitarbeitende ihre Bauhandwerkskunden mit Befestigungsmaterialien, Werkzeugen, Chemie, Arbeitskleidung sowie vielen weiteren Produkten und Services ausstatten. Im Bereich individuelle Systemlösungen für die Dach- und Fenstermontage sowie für den Brandschutz gehört BTI by Berner zu den marktführenden Spezialisten.

"Wir bündeln unsere Kräfte im Bausegment in Deutschland und stärken damit unsere Marktposition. Unsere Bau-Kunden profitieren von einer umfassenden Ausweitung des Produkt- und Serviceangebots. Durch den Zugriff auf die Top-Produkte des jeweils anderen Unternehmens ist unser Vertrieb nun in der Lage, künftig noch umfangreichere Problemlösungen vor Ort beim Kunden anzubieten", sagt Christian Berner, CEO der Berner Group. Bislang waren BTI und die Bausparte von Berner getrennt auf dem deutschen Markt unterwegs.

Ab Juni gibt es in Deutschland für die BTI-by-Berner-Kunden somit alles aus einer Hand: BTI punktet beim Kunden vor allem bei den Themen Sanitär-Heizung-Klima/Elektro-Installation, Dach- und Fenster-Montage, Holzverbindungstechnik und Brandschutz. Die Bau-Division von Berner Deutschland ist stark in der Bauchemie, im Bereich Metallbau, bei Werkzeugen und DIN-Teilen.

Die Entscheidung ist Teil der Wachstumsstrategie der Berner Group im Segment Bau. Um dieses Ziel zu erreichen, investierte das Unternehmen in Deutschland einen zweistelligen Millionen-Betrag in den Ausbau der Logistik, in fachspezifische Schulungsangebote für die Mitarbeitenden und in den Ausbau der IT und der Produktpalette. "Gebündelt und vereint werden wir damit auch die digitale Transformation massiv beschleunigen und konsequent weiterführen. Das Team hat gemeinsam hart dafür gearbeitet und deshalb sind wir heute eines der führenden mittelständischen Unternehmen in Europa bei den Themen Transformation und Digitalisierung des Geschäftsmodells", betont Christian Berner.

BTI und Berner, die mit ihren Firmenzentralen in Ingelfingen und Künzelsau-Garnberg auch räumlich nur wenige Kilometer auseinanderliegen, sind seit etwa drei Jahren Schritt für Schritt zusammengewachsen. Zunächst wurden wesentliche gemeinsame Funktionen zum Beispiel im Bereich Personalwesen, Finanzen oder Kommunikation zusammengelegt. Unter der einheitlichen Führung durch den Geschäftsführer Dr. Wolfgang Zahner waren weniger Bürokratie und schnelle Entscheidungswege die positiven Folgen. Deshalb wurden sukzessive auch in weiteren Abteilungen und Bereichen Synergien genutzt.

Original-Content von: Berner Omnichannel Trading Holding SE, übermittelt durch news aktuell