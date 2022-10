"maybrit illner" im ZDF über "Energie, Krise, Inflation"

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Das kleine Fernsehspiel Montag, 21. November 2022, 0.25 Uhr LOVE TRILOGY - In Ketten Rashi ist ein angesehener, altgedienter Polizist. Nach einer Kontrolle in einem Tel Aviver Park gerät seine Welt ins Wanken, als zwei Teenager ihn beschuldigen, sie sexuell belästigt zu haben. Die Ermittlungen in der Sache ziehen sich hin. Frustration, Wut, Scham und Hilflosigkeit treiben Rashi, dessen großer Traum es ist, ...

