ZDF-Programmhinweis Woche 47/22

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Das kleine Fernsehspiel Montag, 21. November 2022, 0.25 Uhr LOVE TRILOGY - In Ketten Rashi ist ein angesehener, altgedienter Polizist. Nach einer Kontrolle in einem Tel Aviver Park gerät seine Welt ins Wanken, als zwei Teenager ihn beschuldigen, sie sexuell belästigt zu haben. Die Ermittlungen in der Sache ziehen sich hin. Frustration, Wut, Scham und Hilflosigkeit treiben Rashi, dessen großer Traum es ist, mit seiner jungen Frau Avigail ein Kind zu bekommen, zunehmend in den Kontrollverlust. Denn während die Dienstaufsicht ermittelt, wird Rashi suspendiert – ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Rashis Selbstbild als Bestimmer und Beschützer bricht zusammen. Seine Frau Avigail, die eine Tochter aus erster Ehe hat, unterzieht sich gerade einer Fruchtbarkeitsbehandlung, auch um Rashis Wunsch nach einem gemeinsamen Baby zu erfüllen. Das generell konfliktreiche Familienleben, in dem Rashis autoritäres Auftreten häufig zum Streit mit Avigails rebellischer Teenager-Tochter Yasmine führt, spitzt sich unter dem Druck der Ermittlungen gegen Rashi weiter zu. Yasmine fordert die Solidarität ihrer Mutter ein, während Rashi ganz klar der Ansicht ist, dass allein sein Wort zählt, und Avigail immer mehr zwischen die Fronten gerät. Rashis zunehmende Aggressivität führt schließlich dazu, dass Avigail das Zusammenleben mit ihm nicht mehr erträgt und sich zeitweise von ihm trennt. Rashi fühlt sich hilflos, wie gefesselt. Der allmähliche Verlust seiner Rolle als dominanter und bestimmender Mann treibt ihn schließlich an den Rand des Abgrunds: Er wird zu einer Gefahr für sich selbst und seine Liebsten. Regisseur Yaron Shani arbeitet in seinen Spielfilmprojekten nach einer Methode, die er selbst als "Singular Drama" beschreibt. Dabei werden Laiendarsteller aus dem Umfeld/Milieu gecastet, in der die Filmhandlung spielt. Sie bereiten sich in Workshops auf die psychologische Dimension ihrer Rollen vor, werden aber über den Verlauf der Handlung im Unklaren gelassen. Das einzigartige Verfahren schafft eine filmische Erfahrung, die sich zwischen Fiktion und realem Leben bewegt. "LOVE TRIOLOGY – In Ketten" hatte seine Premiere auf der Berlinale 2019 und gewann im gleichen Jahr Israeli-Academy-Awards für "Beste Regie" und "Bester männlicher Hauptdarsteller". "LOVE TRIOLOGY - In Ketten" ist bereits ab 18. November 2022 um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

Zeitgleich sind die beiden weiteren Spielfilme der "LOVE TRIOLOGY" ebenfalls in derZDFmediathek verfügbar: "Nackt" und "Neugeboren". Die Geschichten der drei Filme überschneiden sich zum Teil, doch kann jeder der drei Filme auch unabhängig von den anderen bestehen.

