Cantourage

Cantourage Group SE kooperiert mit All Nations: Cannabis aus First-Nations-Gemeinde in Westkanada erreicht europäischen Markt

Berlin (ots)

Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, und All Nations, ein renommiertes kanadisches Unternehmen für den Anbau von Premium-Cannabisprodukten, starten gemeinsam den Verkauf von Cannabisblüten im europäischen Markt. Mit dem Markteintritt können Patient:innen nun die Kultivare "Mac Doughnut" und "Stó:lo Haze" verschrieben bekommen. Beide Sorten stammen aus dem Gebiet der Shxwha:y-First-Nation in Chilliwack, einer Stammesgruppe der First Nations am Lower Fraser River in British Columbia, Kanada. In Deutschland sind die Cannabisprodukte nun mithilfe von Cantourage landesweit in Apotheken verfügbar.

Gegründet im November 2019, gilt All Nations als Treiber des wirtschaftlichen Wachstums und der Weiterentwicklung der indigenen Gemeinschaft in Chilliwack. All Nations engagiert sich für die First Nations und setzt dabei auf lokale Beschäftigung - so stammen rund 70 Prozent der Mitarbeitenden direkt aus der Stó:lo-Gemeinde. In seiner rund 2.800 Quadratmeter großen, durch Wasserkraft betriebenen Indoor-Anlage, die sechs Blütenräume mit jeweils 195 Quadratmetern umfasst, kombinieren die erfahrenen Grower traditionelles Anbauwissen mit modernster Technik. Bislang vertreibt All Nations seine Cannabisprodukte ausschließlich auf dem kanadischen und dem israelischen Markt. Dabei setzt das Unternehmen auf Sorten aus ihrem internen Programm zur Aufzucht selbstentwickelter Klone - so auch das nun in Deutschland verfügbare "Stó:lo Haze", eine Kreuzung der bekannten Kultivare "Northern Lights" und "Super Silver Haze", und der Kultivar "Mac Doughnut", der den Sorten "Mac 1" und "Powdered Doughnuts" entstammt.

Darwin Douglas, Gründer und CEO von All Nations, sagt: "Die Kooperation mit Cantourage ermöglicht uns einen schnellen und einfachen Zugang zum europäischen Cannabismarkt. Durch die bevorstehende Legalisierung in Deutschland sehen wir hier enormes Wachstumspotenzial und langfristige Zukunftschancen mit einem seit Jahren etablierten Partner. Unsere einzigartige Cannabiskultivierung beruht auf sorgfältiger Handarbeit und einem tiefen Verständnis für unser Land und unser Klima. Zudem legen wir besonderen Wert auf ein nachhaltiges und natürliches Anbauverfahren und eine ideale technische Ausstattung unserer Kultivierungseinrichtungen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass stets Elemente unserer indigenen Herkunft in unserer Arbeit erkennbar sind. Mithilfe einer einmaligen Kombination aus der Weisheit unserer Vorfahren und moderner Innovation wollen wir ein Cannabiserlebnis schaffen, das wirklich von unserer indigenen Gemeinschaft geprägt ist."

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Mit All Nations konnten wir ein weiteres großartiges Cannabisunternehmen von den Vorteilen unserer "Fast Track Access"-Plattform überzeugen. Diese ermöglicht immer mehr Cannabisanbauern von überall auf der Welt einen unkomplizierten Eintritt in den europäischen Cannabismarkt. Für unser Anbauer-Portfolio ist All Nations wirklich eine Bereicherung. Das Unternehmen hat nicht nur einen besonderen kulturellen Hintergrund, sondern entwickelt auch erstklassige und spannende Cannabis-Sorten, die bereits seit Jahren ein fester Bestandteil des kanadischen Freizeitmarktes sind. Gemeinsam mit Partnern wie All Nations werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben und dadurch Patient:innen eine noch breitere Auswahl an hochwertigen Cannabisprodukten zur Verfügung stellen können. Durch unser breites Anbauer-Portfolio und unser besonderes Geschäftsmodell sind wir schon jetzt sehr gut darauf vorbereitet, eventuelle Veränderungen in der Nachfrage nach Cannabis schnell zu bedienen - zum Beispiel im Hinblick auf die absehbare weitere Öffnung des Cannabismarktes in Deutschland."

Über All Nations

All Nations ist ein renommierter kanadischer Anbauer von Premium-Cannabisprodukten. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz im Gebiet der Shxwha:y-First-Nation in Chilliwack, British Columbia, im Westen Kanadas. All Nations engagiert sich für die Gemeinschaften der First Nations, die einen wesentlichen Teil der indigenen Bevölkerung Kanadas ausmachen. Rund 70 Prozent der Belegschaft von All Nations stammt aus der örtlichen Stó:lo-Gemeinde. Das Unternehmen entwickelt und kultiviert unter anderem die Kultivare "Stó:lo Haze", "Cherry Gas", "Modified Grapes", "Lemon Tartz", "Mac Daddy" und "Peanut Butter Breath" und vertreibt diese bereits in zahlreichen Provinzen Kanadas. All Nations setzt auf ein nachhaltiges und natürliches Anbauverfahren, indem seine Einrichtungen über Wasserkraft versorgt werden und beim Anbau vollständig auf den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel verzichtet wird.

Weitere Informationen: allnationscanna.ca

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabisblüten, Dronabinol und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Cannabismarktes zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.

Original-Content von: Cantourage, übermittelt durch news aktuell