Cantourage und VASCO vereinen Kompetenzen: Partnerschaft stärkt Markt für medizinisches Cannabis mit weiterem Produkt aus Premium-Indoor-Anbau

Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, hat eine Partnerschaft mit VASCO, einem lizenzierten kanadischen Cannabisproduzenten, geschlossen. So können Patient:innen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern künftig noch besser mit hochwertigen Cannabisblüten versorgt werden.

VASCO hat sich das Ziel gesetzt, Premium-Indoor-Cannabisblüten auf den Markt zu bringen, bei denen modernste Technologie mit jahrzehntelanger Anbauerfahrung kombiniert wird. Der Super-Craft-Cannabis-Produzent, der seine Anbaulizenz 2021 erhielt, baut zurzeit Pflanzen auf gut 250 Quadratmetern an und fokussiert sich damit auf höchste Qualität und nicht Quantität. Die Anbauflächen werden systematisch auf über 1.100 Quadratmeter erweitert, sodass weiterhin höchste Ansprüche an Premium-Cannabisblüten erfüllt werden. Mit der Freigabe von VASCOs Blüten-Sorte "White Runtz" erweitert Cantourage sein Portfolio im Bereich der hochwertigen Cannabisprodukte für den europäischen Markt. VASCO ist bereits der zehnte Anbaupartner, dem Cantourage in 2023 den Markteintritt in Deutschland ermöglicht. So trägt das Berliner Unternehmen zu einer breiteren und diverseren Produktauswahl für Patient:innen hierzulande bei.

Marc Pelletier, Co-Founder von VASCO, sagt: "Wir stellen uns stets die Frage, wie wir die Qualität unserer Arbeit verbessern können - zum Beispiel im Hinblick auf unsere Ausrüstung, die Raumgestaltung, die Wahl der Genetik oder die Auswahl unserer Partner wie Cantourage. Uns alle bei VASCO verbindet die tiefe Überzeugung vom positiven Effekt von Cannabis auf Gesundheit, Lebensqualität und die Gesellschaft als Ganzes. Daher freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Cantourage, die uns ermöglicht, unsere Produkte erstmals den Patientinnen und Patienten in Europa zugänglich zu machen."

Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentiert: "Mit VASCO arbeiten wir nun mit einem weiteren erstklassigen Produktionspartner zusammen. Die Zusammenarbeit mit internationalen Produzenten wie VASCO unterstreicht zugleich die Stärke und Attraktivität unseres einzigartigen Kooperationsmodells. Dieses wird uns ermöglichen, auch in Zukunft weiter zu wachsen und noch mehr Menschen über Apotheken mit hochwertigem Cannabis zu versorgen."

Über VASCO

VASCO ist ein lizenzierter Cannabisproduzent mit Sitz in der Region Bas-Saint-Laurent in Québec, Kanada, an den Ufern des Flusses Trois-Pistoles. Das Unternehmen wurde 2017 von zwei Brüdern mit dem Ziel gegründet, erstklassige Premium-Indoor-Blüten auf den Markt zu bringen. Durch die Kombination von modernster Technologie mit jahrzehntelanger Erfahrung im Anbau vor Ort verbindet VASCO das Know-how der klassischen Kultivierung mit der Effizienz neuster Technologien und Techniken. Das engagierte Team teilt die Leidenschaft für sorgfältige Handwerkskunst und ist stolz darauf, erstklassiges Cannabis anzubauen, das den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht wird.

Weitere Informationen: www.vascocannabis.com

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

