Europapolitiker Gahler (EVP): Ukraine muss so viel zurückerobern, dass in Russland Umdenken einsetzt

Der Europaabgeordnete und außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion Michael Gahler hat im Gespräch mit phoenix auf die Bedeutung einer möglichen ukrainischen Offensive hingewiesen. "Wir rechnen alle mit einer Offensive, mit der die Ukraine hoffentlich weite Teile der besetzten Gebiete zurückerobern kann, dafür haben wir sie in den letzten Monaten ausgestattet, wenn auch aus meiner Sicht zu spät, zu zögerlich", so Gahler bei phoenix. "Die Ukraine muss so ausgestattet sein und in der Lage sein, so viel zurückzuerobern, dass in Russland ein Umdenkprozess einsetzt, dass die verschiedenen Fraktionen in Moskau, die sich hinter Putin noch versammeln, zu der Erkenntnis kommen, das ist ein Irrweg, wir müssen das stoppen", so der Unionspolitiker weiter. Das Hin und Her um einen möglichen Abzug der Wagner-Gruppe aus Bachmut bezeichnete Gahler als "Geplänkel oder Nebelkerzen". "Das ist auf der einen Seite ein Hinweis darauf, dass es innerhalb Russlands offenbar Fragmentierungstendenzen gibt, die darauf hindeuten, dass es deutlich unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen der militärischen Führung und Putin auf der einen und auf der anderen Seite Prigoschin und Kadyrow. Am Ende sind alle diese Privatarmeen doch unter Kontrolle des Kreml, wir sollten uns da keine Hoffnung machen, dass das eine oder andere besser oder schlechter wäre, es ist alles Teil eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges", sagte der Europaabgeordnete.

