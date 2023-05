PHOENIX

Donnerstag, 11. Mai 2023, ab 18.00 Uhr

phoenix-Themenabend: Die Türkei vor der Wahl

Bonn (ots)

Seit mehr als 20 Jahren bestimmt Recep Tayyip Erdogan die Politik der Türkei, die Ende Oktober 2023 ihren 100. Gründungstag feiern wird. Doch am 14. Mai 2023 werden Parlament und Staatspräsident neu gewählt. Seitdem Erdogan regiert war der Ausgang einer Wahl nicht so offen wie dieses Mal. Große Teile der Opposition haben sich verbündet und treten mit dem gemeinsamen Spitzenkandidaten Kemal Kiliçdaroglu an.

phoenix widmet sein Programm am Donnerstag, den 11. Mai 2023, den ganzen Abend lang der Türkei.

Ab 18.00 Uhr zeigt phoenix Dokumentationen und Reportagen, die sich mit Politik, Gesellschaft und Geschichte des Landes beschäftigen. Um 21.00 Uhr unternimmt die phoenix runde mit Moderator Alexander Kähler und seinen Gästen einen Ausblick auf die bedeutsamen Wahlen am folgenden Sonntag sowie die alles entscheidende Frage: Kommt es nach 20 Jahren Erdogan in der Türkei zu einem Machtwechsel? Dazwischen berichten Auslands-Korrespondenten aus verschiedenen Staaten in kurzen Beiträgen die Sicht aus ihrem Land auf die Türkei und die Erwartungen an die Wahlen am 14. Mai.

18.00 Uhr: Die Wut nach dem Beben

18.30 Uhr: Erdogans Terrorliste

19.00 Uhr: Zerrissen und Zerstritten: Deutsch-Türken vor den Wahlen

19.15 Uhr: ZDF History: Atatürk

20.00 Uhr: Erdogans Karten

20.15 Uhr: Kampf auf der Bosporus-Brücke

21.00 Uhr: phoenix runde "Die Türkei vor der Wahl"

21.45 Uhr: Wunder der Weltgeschichte: Die Hagia Sophia

22.30 Uhr: Erdogan - Vom Reformer zum Autokraten

Am Sonntag, dem 14. Mai 2023 berichtet phoenix ab 20.20 Uhr in einer Sondersendung ausführlich über den Verlauf der Wahlen in der Türkei und erste Prognosen. Um 22.15 Uhr diskutiert Eva Lindenau in der phoenix wahlrunde über die Situation in der Türkei.

Weitere Infos zum Themenabend finden Sie hier https://phoenix.de/s/UN

