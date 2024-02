WDR Westdeutscher Rundfunk

Drehstartmeldung: Kultserie „Parlament“ geht in die vierte Staffel

EU’ll love it … again! Die mit dem „Grimme-Preis“, dem „Rose d’Or Award“ und dem „Prix de la Festival de la Fiction“ ausgezeichnete ARD TV-Serie "Parlament" startet am 26. Februar mit den Dreharbeiten für die vierte Staffel. Die Fans können sich auf weitere Folgen der cleveren und humorvollen Kombination aus politischem Scharfsinn und turbulenten Europa-Machenschaften freuen.

Nachdem in den ersten drei Staffeln die Karriere von Samy (Xavier Lacaille) vom unerfahrenen Assistenten zu einem einflussreichen EU-Berater mit viel Witz und Esprit begleitet wurde, zeigt die neue Staffel die nächste Stufe seiner politischen Karriere. In den europäischen Machtzentralen wieder mit dabei sind die deutschen Figuren Konrad Stracke (Martin Brambach), Zeyneb (Soma Pysall) und Gesine Brechenschneider (Martina Eitner-Acheampong). Erweitert wird die deutsche Delegation um Annika – einer jungen und bis zur Erschöpfung ehrgeizigen Juristin (Rosa Lembeck).

Schlüssel zum internationalen Erfolg dieser Politsatire sind die Drehbücher aus dem Writers-Room um Serienschöpfer und Showrunner Noé Debré. Witzig und präzise zugleich sind sie nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Denn "Parlament" bietet einen sehr genauen Einblick in die diplomatischen Intrigen und politischen Machtkämpfe der verschiedenen europäischen Institutionen. Dabei bleibt der Grundton wie schon in den vorangegangenen Staffeln spöttisch und zugleich voller Sympathie für die europäische Idee.

Gedreht wird mit dem internationalem Cast bis zum 11. April – auch dieses Mal wieder an den Originalschauplätzen im Europäischen Parlament in Straßburg sowie in der EU-Kommission in Brüssel. „Parlament“ wird von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH und cinétévé für ARD ONE/SWR/WDR und France Télévision produziert.

Darum geht es in der vierten Staffel

Samy hat sich vom überforderten parlamentarischen Assistenten zum ehrgeizigen politischen Berater entwickelt und übernimmt als nächsten Karriereschritt den Vorsitz eines Gremiums mit Vertretern der 27 Mitgliedsstaaten in der EU-Kommission. Seine anfängliche Naivität hat er endgültig abgelegt. Konrad (Martin Brambach) wirkt als Präsident des EU-Parlaments unbeholfen und glücklos. Übereifrig versucht er, wahrgenommen zu werden und dabei verlässt er sich auf seine manipulativ agierende Mitarbeiterin Zeyneb (Soma Pysall). Gesine (Martina Eitner-Acheampong) lässt sich hingegen von Niemandem manipulieren: Nach Samys Weggang schließt sie sich einer Gruppe von Aktivisten an und engagiert sich verstärkt für Umweltthemen. Neu in der deutschen Gruppe des internationalen Casts ist die zielstrebige Juristin Annika (Rosa Lemberg). Sie spielt eine wichtige Rolle im deutsch-französischen Verhältnis, das für alle Beteiligten von großer Bedeutung ist.

Die vierte Staffel wird voraussichtlich ab Oktober 2024 bei ARD ONE zu sehen sein und ab dann in der ARD Mediathek zum Abruf bereitstehen.

