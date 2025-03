DeFi Technologies Inc.

Valour erweitert sein Angebot an digitalen Vermögenswerten mit der Einführung von Valour Dogecoin, Valour Aptos, Valour Sui und Valour Render ETPs an der Börse Frankfurt in Deutschland

Toronto, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder0 „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, vier neue ETPs für digitale Vermögenswerte an der Börse Frankfurt eingeführt hat: Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP, Valour Aptos (APT) EUR ETP, Valour Sui (SUI) EUR ETP und Valour Render (RENDER) EUR ETP. Mit diesen neuen Produkten erweitert Valour sein Engagement, Anlegern ein nahtloses, sicheres und kosteneffizientes Engagement in die innovativsten digitalen Vermögenswerte auf dem Markt zu bieten.

Einführung neuer ETPs für aufstrebende digitale Vermögenswerte

Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP (ISIN: CH1108679791)

Dogecoin (DOGE) ist eine der bekanntesten und am meisten genutzten Kryptowährungen. Ursprünglich wurde sie 2013 als Parodie eingeführt, ist aber heute eine weit verbreitete digitale Währung. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 30,64 Mrd. USD ist DOGE der achtgrößte digitale Vermögenswert weltweit. DOGE ist bekannt für seine starke Community, die hohen Transaktionsgeschwindigkeiten und die Benutzerfreundlichkeit für Mikrotransaktionen, Trinkgelder und Händlerzahlungen. Das Valour Dogecoin ETP ermöglicht es Anlegern, an der Performance von DOGE teilzuhaben, ohne die Komplexität des direkten Besitzes von Kryptowährungen in Kauf nehmen zu müssen, und bietet eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Valour Aptos (APT) EUR ETP (ISIN: CH1108679783)

Aptos (APT) ist eine Layer-1-Blockchain der nächsten Generation, die auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt ist. Mit der innovativen Programmiersprache Move ermöglicht Aptos schnelle Transaktionen und ein entwicklerfreundliches Ökosystem. Es konzentriert sich auf die Förderung der Web3-Nutzbarkeit und -Anwendung und bietet eine Infrastruktur für NFTs, DeFi und darüber hinaus. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,19 Mrd. USD rangiert Aptos weltweit auf Platz 31 der digitalen Vermögenswerte. Das Valour Aptos ETP ermöglicht Anlegern ein nahtloses Engagement im Aptos-Blockchain-Ökosystem.

Valour Sui (SUI) EUR ETP (ISIN: CH1108679080)

Sui (SUI) ist eine innovative Blockchain, die für hohen Durchsatz und sofortige Endgültigkeit entwickelt wurde und sich daher ideal für Anwendungen wie Glücksspiele und Finanzen eignet. Sui verwendet einen objektzentrierten Ansatz, der die unabhängige Validierung von Transaktionen ermöglicht und einen byzantinischen, fehlertoleranten Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus nutzt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,01 Mrd. USD liegt Sui weltweit auf Platz 15 der digitalen Vermögenswerte. Das Valour Sui ETP bietet Anlegern Zugang zu dieser fortschrittlichen Blockchain mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Valour Render (RENDER) EUR ETP (ISIN: CH1108679783)

Render (RENDER) ist die native Kryptowährung des Render-Netzwerks, einer dezentralen GPU-basierten Rendering-Plattform, die die Rechenleistung für visuelle Effekte, Spiele und digitales Design optimiert. Das Render Network ermöglicht kosteneffiziente und skalierbare Rendering-Lösungen und fördert so die Innovation in der gesamten Kreativbranche. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,26 Milliarden USD liegt Render weltweit auf Platz 49 unter den digitalen Assets. Der Valour Render ETP bietet Anlegern ein Engagement in der expandierenden Welt des dezentralen Computings und der Erstellung digitaler Inhalte.

Innovation für europäische Investoren zugänglich machen

Mit der Einführung dieser vier neuen ETPs erweitert Valour sein Portfolio an Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte weiter und bietet europäischen Investoren einen diversifizierten und institutionellen Zugang zum Kryptowährungsmarkt. Die ETPs von Valour bieten Anlegern einen nahtlosen Einstieg in die aufstrebenden Blockchain-Technologien, ohne dass eine direkte Beteiligung oder komplexe Verwahrungslösungen erforderlich sind.

„Wir freuen uns, Valour Dogecoin, Valour Aptos, Valour Sui und Valour Render ETPs an die Börse Frankfurt zu bringen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von Valour. „Diese neuen Notierungen unterstreichen unser Engagement, innovative und zugängliche Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte auf dem europäischen Markt bereitzustellen. Indem wir einen sicheren und transparenten Zugang zu einigen der vielversprechendsten Protokolle bieten, fördern wir weiterhin die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte bei institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen."

„Nach der erfolgreichen Einführung von 20 Produkten in den nordischen Ländern im Dezember erweitern wir nun unser Produktangebot in Deutschland um die gefragtesten zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte. Die Nachfrage der Anleger nach diversifizierten Krypto-Engagements steigt weiter an, und Aptos, Sui, Render und Dogecoin gehören zu den attraktivsten Vermögenswerten auf dem Markt. Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement, einen institutionellen Zugang zum Bereich der digitalen Vermögenswerte zu schaffen, der auf Markttrends und die Bedürfnisse von Investoren ausgerichtet ist", sagte Johanna Belitz, Head of Nordics

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Auflistung der ETPs, die Entwicklung und die Aussichten der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung von dezentralen Finanzierungen und digitalen Vermögenswerten, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzsektors und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

