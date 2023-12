DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies nimmt an der Konferenz Best of the Uncovereds von Singular Research in San Francisco teil

Toronto (ots/PRNewswire)

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und bisher einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralisierten Finanzwesen schließt, kündigt seine Teilnahme an der renommierten Konferenz „Best of the Uncovereds" von Singular Research an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 7. Dezember 2023, von 8:30 AM bis 5:00 PM PST in San Francisco statt.

Wir laden Investoren, Analysten und Interessierte herzlich ein, an einem Live-Stream von Track 1 der Konferenz teilzunehmen. Auf dieser Veranstaltung werden einige der innovativsten und vielversprechendsten Unternehmen des heutigen Marktes vorgestellt. DeFi Technologies wird um 1:00 PM PST eine Präsentation halten und dabei einen Einblick in unsere neuesten Entwicklungen und unsere strategische Ausrichtung geben.

Details zur Veranstaltung:

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2023

Uhrzeit: 8:30 AM - 5:00 PM PST

Ort: San Francisco (Live-Stream verfügbar)

Präsentation von DeFi Technologies: 1:00 PM PST

Link für die Registrierung: https://register.gotowebinar.com/register/4673218422208122970

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein in der Kryptowährungsbranche tätiges Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren.

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde am 04.12.2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterstützten Digital Asset-Plattform, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP und Valour Digital Asset Basket 10 umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Diese Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.

Für weitere Informationen, ein Abonnement oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen besuchen Sie bitte valour.com.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Finanzergebnisse des Unternehmens, künftige Kooperationen und Partnerschaften, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie der Nutzen oder die potenziellen Erträge derartiger Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren umfassen unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obgleich das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen prognostizierten abweichen können. Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE NEO-BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG

