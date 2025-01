Medicilon Inc.

Medicilon ernennt Dr. Lilly Xu zur technischen Leiterin

Boston (ots/PRNewswire)

Medicilon, ein führendes präklinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat Dr. Lilly Xu zu seiner neuen technischen Leiterin ernannt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der präklinischen Arzneimittelentwicklung wird Dr. Xu die technologische Innovation und die globale Expansion von Medicilon leiten und die Fähigkeiten des Unternehmens stärken, innovative F&E-Lösungen anzubieten.

Dr. Xu hat an der Universität St. Louis in Biologie promoviert und ist eine anerkannte Expertin für Pharmakokinetik, Toxikologie und Arzneimittelstoffwechsel. Sie hat zahlreiche globale Arzneimittelentwicklungsprogramme von der frühen Entdeckung bis zur klinischen Phase erfolgreich geleitet und war in Führungspositionen bei großen Pharma- und Biotech-Unternehmen tätig, darunter Pharmaron, Icagen, Purdue Pharma, Sanofi und Amgen.

„Wir freuen uns sehr, Dr. Xu in dieser entscheidenden Phase des Wachstums von Medicilon begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Chunlin Chen, Gründer und Geschäftsführer von Medicilon. „Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre globale Perspektive passen zu unserer Vision, Innovationen voranzutreiben und unsere internationale Präsenz zu stärken."

Dr. Xu fügte hinzu: „Ich fühle mich geehrt, Teil des zukunftsorientierten Teams von Medicilon zu werden. Ich freue mich darauf, zur Plattforminnovation beizutragen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Meilensteine zu erreichen, die unseren globalen Kunden und deren Patienten zugute kommen."

Medicilon baut seine fortschrittlichen Forschungsplattformen weiter aus, darunter Nukleinsäuren, ADCs, PROTACs, Antikörper sowie Zell- und Gentherapien, und stärkt damit seine Position als führendes Unternehmen in der präklinischen Arzneimittelentwicklung.

