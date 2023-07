KaarTech

KaarTech, ein globales Beratungsunternehmen für digitale Transformation, sichert sich eine 30-Millionen- Dollar-Investition von A91 Partners

KaarTech, ein globales Beratungsunternehmen für digitale Transformation, das sich auf die Implementierung von SAP und S/4 HANA spezialisiert hat, hat 30 Millionen Dollar von A91 Partners, einer führenden Investmentfirma mit Hauptsitz in Mumbai, erhalten. Gautam Mago und Kaushik Anand von A91 Partners werden dem Vorstand von KaarTech beitreten.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das organische und anorganische Wachstum von KaarTech in bestehenden Märkten im Nahen Osten, der Europäischen Union und Nordamerika zu fördern. Sie markiert den Beginn eines neuen Kapitels auf der Wachstumsreise des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer soliden Präsenz in Nordamerika liegt.

KaarTech wurde 2006 gegründet und ist ein wachstumsstarkes Unternehmen, das sich auf IP- und digitale Dienstleistungen im SAP-Ökosystem spezialisiert hat und über fundierte Kenntnisse in den Bereichen diskrete Fertigung, Automatisierung professioneller Dienstleistungen, Prozessfertigung und Verbrauchsgüter verfügt. Mit einem Team von über 2000 Mitarbeitern hat KaarTech seinen Umsatz in den letzten 24 Monaten verdoppelt.

„Die Partnerschaft mit A91 wird KaarTech in eine noch nie dagewesene Ära der Expansion katapultieren, die uns trotz unserer bescheidenen Anfänge in Richtung Börsengang bringen wird. Dieser Zusammenschluss wird unsere Fähigkeit stärken, geografisch zu expandieren und unser Dienstleistungsportfolio anorganisch zu erweitern. Auf diese Weise wollen wir der bevorzugte Partner für Kunden sein, die eine digitale Transformation in den Bereichen SAP, Cloud-Ökosystem-Kundenerfahrung, Prozessautomatisierung und Datenanalyse anstreben, kombiniert mit der Kernkompetenz von KaarTech in den Bereichen Logistik, Lieferkette, Finanz- und Humankapital-Management", sagteMaran Nagarajan, CEO von KaarTech.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Kaar Technologies. In den letzten zehn Jahren haben sie sich als einer der führenden Partner für digitale Transformation und SAP-Beratungsdienste etabliert. Wir freuen uns darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei zu helfen, ihre geografische Präsenz in den USA und Europa auszubauen und sie auf ihrem Weg zu einem börsennotierten Unternehmen zu unterstützen", sagte Kaushik Anand, Partner bei A91.

Veda Corporate Advisors („Veda") war der alleinige Finanzberater des Unternehmens und seiner Projektträger.

Informationen zu KaarTech:

KaarTech mit Hauptsitz in Chennai, wurde von vier Studienfreunden aus Tamil Nadu gegründet. Heute ist KaarTech in über 15 Regionen weltweit tätig und hat mehr als 2500 Projekte erfolgreich durchgeführt, darunter mehrere für Großkunden wie Aramco. KaarTech hat 23 Qualitätsauszeichnungen gewonnen und ist bereit, viele weitere zu gewinnen. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass KaarTech seinen Mitarbeitern einen hohen Stellenwert einräumt, was sich in der eindrucksvollen Schwundquote von 3,5 % widerspiegelt, während die Personalfluktuation in der Branche bei über 20 % liegt.

Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte http://kaartech.com

Informationen zu A91:

A91 Partners wurde 2018 gegründet und ist eine Investmentfirma, die in die indischen Sektoren Konsumgüter, Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen investiert. A91 arbeitet mit Unternehmern zusammen, um beständige Unternehmen für das Indien von morgen aufzubauen. Zu den aktuellen Investitionen gehören Digit General Insurance, Aye Finance, Sugar Cosmetics Atomberg Technologies, Hector Beverages, Videoverse, Exotel, Happilo, Inshorts, La Renon, Shipsy, Healthkart und GIVA.

Weitere Informationen finden Sie unter https://a91partners.com/.

