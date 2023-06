Zaptec Deutschland GmbH

Power2Drive 2023: E-Ladelösungen von Zaptec erhalten positive Resonanz vom Fachpublikum

Großes Interesse beim Messepublikum und lebendiger Austausch am Stand - so lautet das Fazit nach dem ersten Auftritt von Zaptec, dem norwegischen Marktführer im Bereich Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Power2Drive in München. Im Fokus der Aufmerksamkeit standen insbesondere Neuentwicklungen und innovative Funktionen, um die das Lösungsportfolio der Experten für Ladelösungen im Segment E-Mobilität ausgebaut wird.

Sicheres und effizientes Laden von Elektrofahrzeugen bildet den Kern des Geschäftsmodells von Zaptec. Mit seinen Lösungen Zaptec Go, Zaptec Pro (MID), Zaptec Portal und App ist es dem Unternehmen in seinem Heimatland Norwegen gelungen, zum Marktführer aufzusteigen und Nutzern der Technologie die sogenannte Reichweitenangst zu nehmen. Genau darauf zielte auch die Gestaltung des Messestands auf der Power2Drive ab, der Premiere des Unternehmens bei dem Event.

Bahn frei für öffentliches Laden mit Zaptec Pro

Zur Vorstellung des Ansatzes von Zaptec gehörte auch die Präsentation neuer Lösungen: Die Ladestation Zaptec Pro ist perfekt ausgelegt auf das Laden in Mehrparteien-Immobilien oder auf Unternehmensparkplätzen. Die Ladelösung liefert eine Leistung von bis zu 22 kW, in nur einer Stunde stehen so bis zu 110 Kilometer elektrischer Fahrspaß zur Verfügung. Durch die neue Eichrechtskonformität, die auf der Power2Drive angekündigt wurde, erfüllt das Produkt ab Anfang 2024 alle Anforderungen auf dem deutschen Markt für die Messgenauigkeit und ist damit für jede Anwendung geeignet bis hin zum öffentlichen Laden. Das neue Produkt baut auf der Grundlage einer intelligenten und skalierbaren Lösung auf, die innovative Funktionen wie den Phasenausgleich umfasst, für den Zaptec vor kurzem ein Patent erhalten hat. In Kombination mit dem patentierten und einzigartigen Phasenausgleich und dem skalierbaren Rückplattensystem übertrifft Zaptec Pro dann viele andere Produkte auf dem Markt, die bereits Eichrecht anbieten.

Maximum an Kosteneffizienz für Pendler

Zusätzlich kündigt Zaptec an, einen stärkeren Fokus auf Solar-Laden im Heimbereich zu legen - durch zukünftige Zusammenarbeiten sowie einer Phasenumschaltung für Zaptec Go. Dadurch ist das Produkt optimal geeignet für die Verknüpfung mit einer Solaranlage im privaten Bereich, denn der Phasenumschalter schaltet automatisch zwischen ein- und dreiphasigem Laden, je nach Leistung der PV-Anlage. Das maximiert die Eigennutzung des selbstproduzierten PV-Stroms besonders bei wetterbedingt geringerer PV-Leistung.

"Da unabhängige Energieversorgung durch Solarladung in Privathaushalten in ganz Europa immer beliebter wird, freuen wir uns, die Arbeit an Partnerschaften mit Solar- und Integrationspartnern sowie eine Phasenumschaltfunktion für Zaptec Go anzukündigen. Diese Funktion ist bei unseren Pro-Nutzern bereits sehr beliebt", so Daniel Gwercher, Geschäftsführer Zaptec Deutschland. "Dies ermöglicht es uns, automatisch zwischen 3 und 1 Phase umzuschalten, um die durch Solarpaneele erzeugte Energie vollständig zu nutzen". Besonders attraktiv wird die Option dadurch, dass Anwender ihre Fahrzeuge damit sehr kostengünstig laden können und die Reichweite für die durchschnittliche Pendlerstrecke von rund 20 Kilometern am Tag mehr als ausreichend ist.

Ebenfalls am Stand vorgestellt wurden die Lösungen Zaptec Portal und App. Anhand ausgestellter Ladelösungen am Stand konnten sich Messebesucher live von deren Benutzerfreundlichkeit überzeugen.

"Unsere erste Teilnahme als Aussteller auf der Power2Drive hat vor allem eins deutlich gemacht: Elektromobilität ist keine Zukunftsmusik, sondern ein elementarer Bestandteil der Mobilität der Gegenwart, die sich gemäß den Ansprüchen von Flottenmanagern und Fahrzeugnutzern aktiv gestalten lässt", erklärt Daniel Gwercher. "Als Marktführer in Norwegen, dem Mutterland der Elektromobilität, ist es uns gelungen, das Klagethema Reichweitenangst mit unserem Ansatz zurückzudrängen und wir sind überzeugt davon, dass das auch auf dem DACH-Markt möglich ist."

Über Zaptec

Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologie und bestehen aus qualitativ hochwertigen Einzelkomponenten. Seit dem Jahr 2012 setzt das börsennotierte Unternehmen auf Innovation, intuitive Bedienung und wegweisendes, skandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage norwegischer und europäischer Sicherheitsstandards entwickelt. Ladelösungen von Zaptec sind außen schlicht und innen clever.

Weitere Informationen: https://zaptec.com/de/

