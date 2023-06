Aiko Solar

Die ABC-Module von Aiko Solar mit 24 % Liefereffizienz gewinnen den Intersolar AWARD 2023

München

Der „Intersolar AWARD 2023" wurde offiziell im Internationalen Kongresszentrum München verliehen. Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. (nachfolgend „Aiko Solar", Börsenkürzel: 600732.SH) hat selbständig hocheffiziente ABC-Module (All Back Contact) mit einer Liefereffizienz von 24 % entwickelt, die von der Jury für ihre bahnbrechende innovative Technologie besonders anerkannt worden sind. Aiko Solar hat sich gegen zehn Finalisten durchgesetzt und den Intersolar AWARD 2023 gewonnen.

Der alljährliche „Intersolar AWARD" ist eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Mit diesem Preis sollen die innovativsten und bahnbrechendsten Produkte und Technologien in der Photovoltaikbranche für das Jahr ausgewählt werden. Eine unabhängige Jury, die sich aus internationalen Experten zusammensetzt, wählt die branchenführenden Innovatoren auf der Grundlage von Indikatoren wie Innovation, technologische Kreativität, Umweltauswirkungen, Geschäftswert usw. aus.

Die Teilnehmer der Intersolar-Jury erklärten, dass die von Aiko Solar entwickelten ABC-Module N-Typ-Solarzellen mit passivierten Kontakten und rückseitig kontaktierten Strukturen kombinieren, um einige der leistungsfähigsten Module der Welt zu fertigen. Dabei erreichen die ABC-Module eine Leistung von 620 W bei einem Wirkungsgrad von 24,0 % und liegen damit deutlich über den meisten verfügbaren Solarmodulen. Die Module mit einer Rückwand aus Glas verfügen über beeindruckende Temperaturkoeffizienten und eine 30-jährige Leistungsgarantie.

Zusätzlich zur technischen Exzellenz zeichnen sich die ABC-Module von Aiko Solar durch eine klare Ästhetik ohne Gitterlinien auf der Vorderseite aus, die sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet. Die Intersolar-Jury lobt Aiko Solar ebenfalls dafür, dass die Metallbeschichtung von ABC-Modulen kein Silber enthält, was den Silberverbrauch erheblich reduziert und daher umweltfreundlicher ist.

Dr. Christian Peter, Präsident des Europäischen Forschungsinstituts von Aiko Solar erklärte in seiner Preisverleihungsrede: „Der Gewinn des Intersolar AWARD 2023 ist der beste Beweis dafür, dass die kontinuierlichen Investitionen von Aiko in Innovationen und das unermüdliche Streben nach technologischen Spitzenleistungen von der Branche anerkannt werden."

Aufgrund der hohen Effizienz, der klaren Ästhetik und der langen Lebensdauer der Produkte gewinnt Aiko Solar auf der Intersolar Europe viel an Beliebtheit. Während der Messe unterzeichnete Aiko Solar offiziell einen Vertrag über die Lieferung von ABC-Modulen mit einer Leistung von 1,3 GW mit der Memodo Group, einem führenden deutschen Großhändler für Solar- und Energiespeichermodule in Europa.

Gemäß dieser Vereinbarung wird Aiko Solar Memodo mit 1,3 GW an ABC-Modulen beliefern. Die beiden Parteien werden eine umfangreiche Zusammenarbeit eingehen und dabei ihre ergänzenden Stärken in Bereichen wie Produkten und Lokalisierungsdiensten nutzen.

