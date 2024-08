Landesgeburtstag in Nordrhein-Westfalen: Auch die Bundeswehr war dabei!

Berlin / Köln (ots) - Es kam in den vergangenen Tagen in Liegenschaften der Bundeswehr zu besonderen Vorkommnissen. Dabei handelte es sich um Eindringversuche in den militärischen Sicherheitsbereich und vermutete Manipulationen an Trinkwasserversorgunganlagen. In allen Fällen hat die Bundeswehr schnell und ...

mehr