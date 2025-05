Energy Partners GmbH schließt drittes Photovoltaikprojekt auf JYSK Logistikzentrum ab

MaxSolar GmbH

Die Energy Partners GmbH aus Traunstein hat das dritte gemeinsame Photovoltaik-Projekt mit der JYSK SE erfolgreich abgeschlossen.

Auf dem Dach des Logistikzentrums in Zarrentin am Schaalsee (Mecklenburg-Vorpommern) wurde eine Photovoltaikdachanlage mit einer Leistung von 750 kWp (Kilowattpeak) installiert.

Mit dieser neuen Anlage wird der nachhaltige Ausbau der Energieversorgung in der Logistikbranche weiter vorangetrieben.

In den letzten Monaten realisierte die Energy Partners GmbH aus Traunstein erfolgreich drei PV-Projekte auf Dächern von drei JYSK Logistikzentren. Das dritte Projekt, das nun den Abschluss macht, ist eine 750 kWp Photovoltaikanlage auf dem Logistikzentrum in Zarrentin am Schaalsee in Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor wurde bereits eine 750 kWp-Anlage in Kammlach (Unterallgäu) im März 2025 in Betrieb genommen, gefolgt von einer 453 kWp-Anlage am Logistikzentrum in Homberg (Efze, Schwalm-Eder-Kreis), die Anfang Mai 2025 ans Netz ging.

"Mit der Fertigstellung des dritten Projekts für JYSK in Zarrentin setzen wir einen erfolgreichen Abschluss unserer Zusammenarbeit. Die drei Projekte sind ein herausragendes Beispiel dafür, wie wir durch den gezielten Einsatz von Photovoltaiklösungen die Energieeffizienz von Logistikstandorten nachhaltig steigern und langfristig günstige Energiepreise garantieren können. Um dies noch weiter zu optimieren wird an den Standorten auch das Thema Batteriespeicher in Betracht gezogen", sagt Matthias Giller, Geschäftsführer der Energy Partners GmbH. "Unsere Kunden profitieren nicht nur von einer langfristig kostengünstigen und grünen Energieversorgung, sondern leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung ihrer ESG-Ziele und zur Reduktion von CO2-Emissionen."

Auch Daniel Schöniger, Logistics Director bei JYSK SE, hebt die Bedeutung der drei Projekte hervor: "Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spielen eine zentrale Rolle in unserer Unternehmensstrategie. Die Integration von Photovoltaikanlagen an unseren Logistikzentren ist ein wichtiger Schritt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig unsere Energieversorgung zu optimieren. Wir freuen uns, mit der Energy Partners GmbH einen zuverlässigen Partner an unserer Seite gehabt zu haben, der unsere Vision einer nachhaltigeren Zukunft unterstützt."

Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser drei Photovoltaikprojekte hat die Energy Partners GmbH einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der JYSK Logistikzentren geleistet und gleichzeitig die Grundlage für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur geschaffen.

Über die Energy Partners GmbH

Die Energy Partners GmbH, gegründet 2024 als Tochterunternehmen der MaxSolar GmbH, bietet als One-Stop-Shop maßgeschneiderte Lösungen für ganzheitliche Energieprojekte. Durch den Abschluss von Onsite- und Offsite-Power Purchase Agreements (PPAs) ermöglicht das Unternehmen Industrie- und Gewerbekunden (C&I) eine langfristige Versorgung mit günstigem und grünem Strom. Zudem wird durch den Bau von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und E-Ladesäulen die Erreichung von ESG-Zielen und die Reduktion von COâ''-Emissionen unterstützt. Mit dem KI-gestützten Energiemanagementsystem "EPSherpa" werden alle Energiekomponenten vernetzt, was weitere Einsparpotenziale schafft. Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte selbst oder in Kooperation mit einem bundesweiten Netzwerk von Fachpartnern.

www.energypartners.de

Über die JYSK SE

JYSK ist ein internationaler Einrichtungshändler mit skandinavischen Wurzeln, der es einfach macht, jeden Raum in jedem Haus und Garten einzurichten.

Mit mehr als 3.500 Stores und Webshops in 50 Ländern hat JYSK immer ein großartiges Angebot und kompetenten Service in deiner Nähe, egal wie und wo du einkaufen möchtest. Unser Gründer Lars Larsen eröffnete 1979 sein erstes Geschäft in Dänemark. Heute verfügt JYSK über mehr als 3.500 Stores in 50 Ländern auf der ganzen Welt und beschäftigt weltweit 31.000 Kolleg:innen. JYSK ist Teil der im Familienbesitz befindlichen Lars Larsen Group mit einem Gesamtumsatz von 6,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023/24. Der Umsatz von JYSK betrug im Geschäftsjahr 2023/24 5,6 Milliarden Euro. In Deutschland betreibt JYSK 940 Stores und beschäftigt rund 8.000 Kolleg:innen.

JYSK.com

