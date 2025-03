Michter's Distillery

Michter's veröffentlicht 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon

Louisville, Ky., 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Michter's Master Distiller Dan McKee und Michter's Master of Maturation Andrea Wilson haben die Freigabe von Michter's 10 Jahre Bourbon genehmigt, der ab April dieses Jahres in Geschäften, Bars und Restaurants erhältlich sein wird.

„Bei Michter's wird der Whisky nicht nach einem strengen Altersplan abgefüllt, sondern dann, wenn unser Produktionsteam ihn für voll ausgereift hält. Damit setzen wir die von Michter's erstem Kentucky Master Distiller Willie Pratt gesetzten Standards fort", so Michter's Präsident Joseph J. Magliocco. Der 2025er wird in den USA einen empfohlenen Verkaufspreis von 195 $ für eine 750-ml-Flasche haben.

Wilson und McKee verkosten regelmäßig ältere Fässer, um den Reifegrad ihrer Bestände zu beurteilen. Wilson kommentierte: „Es ist eine aufregende Zeit, in der wir die Fässer prüfen, die für diese Veröffentlichung in Frage kommen. Der diesjährige 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon ist wieder mehr als 10 Jahre gereift. Es öffnet sich mit einem sehr einladenden Geruch und zieht einen in den Bann wie ein guter Film mit seiner Charakterentwicklung und Komplexität, mit der Freude an einer großartigen Geschichte, die es zu erzählen hat und die einen bis zum Ende zufrieden zurücklässt."

Michter's 10 Jahre Bourbon hat 94,4 Proof (47,2% Alc./Vol.). „Er hat einen bemerkenswerten Körper und Charakter", bemerkte McKee. „Der Reichtum und die Komplexität dieses Whiskeys bieten weiterhin ein so robustes Erlebnis, das für einen Bourbon, der nicht über 100 Proof ist, erstaunlich geschmackvoll ist."

Ende Oktober 2024 gab die im Vereinigten Königreich ansässige Publikation Drinks International die Ergebnisse einer Umfrage einer Akademie unabhängiger globaler Whisky-Experten, Journalisten, Barkeeper und Getränkekäufer aus mehr als 20 Ländern bekannt. Dies war das erste Mal, dass ein Whiskey (Michter's) in zwei aufeinander folgenden Jahren zum „World's Most Admired Whiskey"gewählt wurde.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe zurück und bietet traditionelle amerikanische Whiskeys von kompromissloser Qualität an. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com

jmagliocco@michters.com

Original-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuell