Das türkische technologiegestützte Fulfillment-Unternehmen OPLOG eröffnet sein erstes US-Lager

OPLOG, führendes tü rkisches Fulfillment-Unternehmen, bekannt für seine innovative TARQAN-Robotertechnologie, eröffnet sein erstes Fulfillment-Zentrum in den USA in Chicago.

OPLOG, das am schnellsten wachsende technologiegestützte Fulfillment-Unternehmen der Türkei, hat kürzlich sein erstes Lager in den USA in Chicago eröffnet. Mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern und dem Einsatz von Automatisierungs- und Lagermanagement-Technologien bietet das neue Fulfillment-Center von OPLOG seinen Kunden technologiegestützte Logistikdienstleistungen mit noch nie dagewesenem Komfort. Durch die Betreuung globaler Marken wie Sony, Herbalife und Tupperware, unterstützt OPLOGs US-Expansion das Ziel des Unternehmens, europaweites Wachstum und darüber hinaus zu erreichen. Alle interessierten Kunden in den USA können die OPLOG-Website besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Zusammen mit den zahlreichen Fulfillment-Zentren in der Türkei, Großbritannien und nun auch in den USA bietet das neue Lager von OPLOG in Chicago erhebliche Vorteile für B2B- und B2C-Unternehmen, da es den Vertrieb und das Fulfillment für Kunden in den USA und weltweit lokalisiert und beschleunigt. Durch die Integration der benutzerfreundlichen Bestandsverwaltungssoftware mit physischen Fulfillment-Abläufen ermöglicht das internationale Netzwerk von OPLOG seinen Kunden, ihre Abläufe über OPLOG-ONE, ein einziges, einheitliches Dashboard, zu steuern und so die Effizienz und die globale Reichweite ihrer Kunden weiter zu verbessern.

Mit der Ansiedlung in der pulsierenden Stadt Chicago profitiert OPLOG von den einmaligen logistischen Vorteilen des Standorts. Chicago ist ein erstklassiger Standort für Unternehmen, um ihr Wachstumspotenzial zu maximieren - hier befinden sich der O'Hare International Airport, 35 Fortune-500-Unternehmenssitze, Hunderte von Lagerhäusern und Vertriebszentren sowie ein ausgedehntes Autobahn- und Schienennetz. OPLOG-CEO Halit Develioğlu unterstreicht die Bedeutung des US-Marktes: "Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein immens wichtiger Markt für die E-Commerce-Branche, und seine Bedeutung nimmt weiter zu. Es ist nicht verwunderlich, dass zahlreiche Unternehmen aus der ganzen Welt den US-Markt erschließen und hier eine starke Präsenz aufbauen wollen." Dieses neue Zentrum wird OPLOG in die Lage versetzen, die enormen Möglichkeiten der Stadt zu nutzen und regionale und nationale Märkte effektiver zu bedienen. OPLOG bleibt jedoch nicht bei den Vereinigten Staaten stehen, sondern plant für 2023 eine strategische Expansion in neue europäische Städte.

Develioğlu unterstreicht, wie wichtig es ist, sich auf die sich entwickelnde Landschaft einzulassen: "Omnichannel-Fulfillment ist die neue Ära für B2B- und B2C-Unternehmen. Der Blick in die Zukunft des Fulfillments geht weit über den Bereich des E-Commerce hinaus. Unser neues Fulfillment-Center in Chicago bietet eine umfassende Lösung, die die Effizienz des E-Commerce-Fulfillments mit der für B2B-Geschäfte erforderlichen Anpassungsfähigkeit kombiniert." Durch den Einsatz modernster Automatisierungs- und Robotertechnologien bietet OPLOG innovative Logistiklösungen, die einen kontinuierlichen Warenfluss aus den Lagern gewährleisten.

Die von OPLOG entwickelte Software und Robotertechnologie revolutioniert die Logistikbranche, indem sie eine kosteneffizientere Auftragsabwicklung, kürzere Lieferzeiten und eine höhere Kundenzufriedenheit ermöglicht. Ihr intern entwickeltes System nutzt fortschrittliche Funktionen und hat sich damit die Anerkennung als führendes technologiegestütztes Logistikunternehmen in der Türkei verdient. Eine Schlüsselkomponente der OPLOG-Technologiesuite ist TARQAN, ein Fulfillment-Roboter, der intern entwickelt wurde, um die Effizienz und Geschäftsqualität um bis zu 300% zu verbessern. TARQAN kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden, z. B. zum Depalettieren, zum Einschleusen von Artikeln in ein kleines Sortierzentrum und mehr. TARQAN reduziert letztendlich die Arbeitskosten und maximiert die Effizienz in den Lagern.

OPLOG hat es sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Partner für wachsende Unternehmen in der sich schnell verändernden globalen E-Commerce-Umgebung zu werden. Mit der Unterstützung von Investoren und strategischen Partnern ist OPLOG gut positioniert, um die On-Demand-Fulfillment-Branche in die Zukunft zu führen.

Um weitere Informationen über die Praktiken, Richtlinien und Dienstleistungen von OPLOG zu erhalten, besuchen Sie bitte ihre Website oder kontaktieren Sie sie direkt.

Informationen zu OPLOG

OPLOG wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. OPLOG ist ein führendes technologiegestütztes Fulfillment-Unternehmen mit hochmodernen Lagern in Chicago, Istanbul, Gebze, Dilovasi, London und Ankara. OPLOG ermöglicht es E-Commerce-Marken, durch sein internationales Fulfillment-Netzwerk und die Möglichkeit, alle Bestände und operativen Prozesse in mehreren OPLOG Fulfillment-Zentren zu verfolgen, in verschiedenen Märkten ohne physische Grenzen zu operieren. Mit der jüngsten 11-Millionen-Euro-Investition von ESAS Private Equity beschäftigt OPLOG über 350 Mitarbeiter, darunter 100 Ingenieure und Entwickler.

Weitere Informationen finden Sie auf www.oplog.io.

