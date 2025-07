Besins Healthcare Germany

Männergesundheit aktiv stärken - Kai Wiesinger setzt auf Aufklärung und Vorsorge

Antriebslos, lustlos, schlapp? Und der Bierbauch wächst? Dann checkt euer Testosteron, Männer!

Kai Wiesinger, Schauspieler, Buchautor und Youtuber, der sich sowohl privat als auch beruflich intensiv mit dem "alternden Mann" beschäftigt, empfiehlt Männern ab 40 Jahren regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Jene, die unter Libidoverlust, Antriebsschwäche, Konzentrationsproblemen oder depressiven Verstimmungen leiden, sollten unbedingt auch ihr Testosteron überprüfen lassen. Vorab können sie einen anonymen und kostenlosen Selbsttest auf www.testocheck.de machen. Denn ein Testosteronmangel kommt häufiger vor als viele denken: In Deutschland ist etwa jeder vierte Mann um die 60 Jahre betroffen, und auch jüngere Männer können bereits einen symptomatischen Testosteronmangel (Männlichen Hypogonadismus) entwickeln. [1]

"Ich kann jedem Mann meines Alters nur empfehlen: Lass dich untersuchen, geh zur Vorsorgeuntersuchung und nutze vorher die Website www.testocheck.de. Dort kannst du ganz einfach herausfinden, ob du unter einem Testosteronmangel leiden könntest. Zeigt der Test einen möglichen Testosteronmangel an, solltest du unbedingt schnell deine Ärztin bzw. deinen Arzt aufsuchen und deinen Testosteronspiegel checken lassen. Das geht mit einer einfachen Blutentnahme.", so der Buchautor Wiesinger.

Ein niedrigschwelliges Angebot stellt der kostenlose, anonyme Online-Selbsttest unter www.testocheck.de dar. Weist das Testergebnis auf einen möglichen Testosteronmangel hin, sollten die Betroffenen umgehend eine andrologische, urologische oder Hausarzt-Praxis aufsuchen, um ihren Testosteronspiegel überprüfen zu lassen. Mittels eines einfachen Bluttests kann die Ärztin bzw. der Arzt feststellen, ob die vorhandenen Beschwerden auf einen Testosteronmangel (medizinisch "Männlicher Hypogonadismus" genannt) zurückzuführen sein könnten. In der Regel übernehmen gesetzliche sowie private Krankenkassen die Kosten für eine Testosterontherapie, wenn der Mangel bestätigt wurde und die Betroffenen unter anhaltenden Symptomen leiden. Eine Testosterontherapie kann die Beschwerden meist lindern oder sogar komplett beseitigen.

Vorsorgeuntersuchungen sind entscheidend, damit Männer lange gesund bleiben und länger leben. Wenn es jedoch um Tabuthemen wie den Testosteronmangel geht, kann die Scheu vor einem Arztbesuch besonders groß sein. Dennoch sollten Betroffene schnell aktiv werden, da sich ein Mangel des Sexualhormons sowohl auf den gesamten Körper als auch auf die Psyche auswirken kann:

sexuelle Symptome wie vermindertes sexuelles Verlangen (Libidoverlust) und Potenzstörungen (erektile Dysfunktion, ED)

(Libidoverlust) und Potenzstörungen (erektile Dysfunktion, ED) körperliche Symptome wie Zunahme von Körperfett (vor allem am Bauch, "Bierbauch"), Abnahme von Muskelmasse und -stärke, Entwicklung von "Männerbrüsten" (Gynäkomastie)

(vor allem am Bauch, "Bierbauch"), Abnahme von Muskelmasse und -stärke, Entwicklung von "Männerbrüsten" (Gynäkomastie) kognitive bzw. psychische Symptome wie Antriebslosigkeit, Konzentrations- und Schlafprobleme, depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen

Das Thema "Älterwerden beim Mann" ist Kai Wiesingers Herzensangelegenheit. Der Schauspieler, Autor und YouTuber hat sich in mehreren Werken, unter anderem in dem Buch "Der Lack ist ab", basierend auf seiner gleichnamigen Serie auf amazon prime, mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Kai Wiesinger ist es besonders wichtig, Männern die Scheu vor anstehenden Vorsorgeuntersuchungen wie Prostata- oder Darmkrebsvorsorge zu nehmen. Denn Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um die Gesundheit aktiv zu gestalten, so der Schauspieler. Tabuthemen wie einen symptomatischen Testosteronmangel spart der Künstler dabei nicht aus. Kai Wiesinger weist darauf hin, wie einfach es ist, mittels des anonymen Selbsttests zu überprüfen, ob ein Testosteronmangel vorliegt, wenn "Mann" unter Testosteronmangel-Symptomen leidet. Kai Wiesingers Tipp an "Vorsorge-Muffel" lautet: "Schiebt keine Vorsorgeuntersuchungen vor euch her. Wenn ihr typische Testosteronmangel-Symptome habt, macht den Test unter www.testocheck.de. Zeigt der Test einen möglichen Testosteronmangel an, solltet ihr euren Testosteronsiegel umgehend in einer Arztpraxis überprüfen lassen!"

Ein Testosteronmangel kommt häufiger vor als viele denken. In Deutschland ist etwa jeder vierte Mann um die 60 Jahre betroffen - aber auch jüngere Männer können bereits erniedrigte Testosteronspiegel haben und Symptome entwickeln. Daher wurde auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) das wichtige Thema "Testosteronmangel beim Mann" aus ärztlich-wissenschaftlicher Sicht näher beleuchtet - insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang eines Testosteronmangels mit Fettleibigkeit (Adipositas). [2] Denn es besteht ein besonderer Zusammenhang zwischen Bauchfett und Testosteronmangel. Männer, die unter einem metabolischen Syndrom (Kombination aus Adipositas, erhöhter Blutdruck, Typ-2-Diabetes, erhöhte Blutzucker-/Cholesterinwerte) leiden, haben ein erhöhtes Risiko für einen erniedrigten Testosteronspiegel. Zu viel Bauchfett stört viele Körperfunktionen und sorgt auch dafür, dass die Testosteronproduktion heruntergefahren wird. Zusätzlich wird Testosteron vermehrt in das weibliche Sexualhormon Estradiol umgewandelt. Testosteron wird jedoch benötigt, um das Bauchfett abzubauen. Viele Betroffene sind somit häufig in einem Teufelskreis aus Testosteronmangel und metabolischem Syndrom gefangen. Deshalb sollten Betroffene, die unter den zuvor genannten Beschwerden und Symptomen leiden, schnell aktiv werden. Ohne rechtzeitige Diagnose und Behandlung kommt es oft zu einer Verschlechterung der Gesamtgesundheit. Diese Männer entwickeln u. a. ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen, Osteoporose bzw. Knochenbrüche, Blutarmut sowie Depressionen. Infolgedessen sinken auch die Lebenserwartung sowie die Lebensqualität.

Über Besins Healthcare Germany

Besins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit – mit vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.

In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.

Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist seit 1992 auch in Deutschland – mit Firmensitz in Berlin – aktiv. Wir entwickeln unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten – By your side, for life.

Quellen

Online unter: https://www.mannvital.de/. Letzter Zugriff: 17.06.2025. Zitzmann M. Testosteronmangel - internistische Erkrankungen und Medikamente als Verursacher? 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM); Symposium 03.05.2025.

