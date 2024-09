The 2024 World Manufacturing Convention

Fertigung in Anhui: Fortschritte der qualitativ höherwertigen Entwicklung durch Transformation und Modernisierung

In den letzten Jahren integrierte Anhui eine qualitativ hochwertige Entwicklung in den gesamten Prozessder neuen Industrialisierung und damit wurde die Fertigungsindustrie auf eine hochwertige, intelligente sowie umweltfreundliche Entwicklung vorangetrieben.

In der Stadt Ma'anshan, die durch Stahlbranche gegründet und gedeiht ist, hat sich die Stahlindustrie in den letzten Jahren stark verändert. Mit der zunehmenden Vielfalt an Produkten und der Erhöhung des technologischen Inhalts hat sich die Art des Marktabsatzes von „Verkauf per Spule" über „Verkauf per LKW" bis „Verkauf per Stück" entwickelt, und die Wertschöpfung ist entsprechend deutlich gestiegen. Das führende Unternehmen hier, Baowu Group Magang Rail Transit Material Technology Co., Ltd., hat nicht nur die Schlüsselkerntechnologie der Hochgeschwindigkeits-Radherstellung gemeistert, sondern auch ein fortschrittliches und stabiles Produktions- und Fertigungssystem etabliert. Die hochwertigen Radachsen dieses Unternehmens wurden in über 70 Länder und Regionen weltweit exportiert.

Die vom Davos World Economic Forum und der Unternehmensberatung McKinsey gemeinsam ausgewählte „Leuchtturmfabriken" gilt als Benchmark für globale Fertigungsintelligenz und digitale Transformation. In Anhui gibt es fünf solche „Leuchtturmfabriken", die im Hinblick auf die Anzahl dieser Fabriken den dritten Platz im Land einnehmen. Dazu gehört auch die Hefei Haier COSMO Intelligent Control Interconnected Factory. Die Fabrik hat einen „Virtuellen IE-Ingenieur" geschaffen, um die Ausgabezeit von Standardbetriebsverfahren (SOPs) von 3 bis 4 Stunden auf weniger als 3 Sekunden zu verkürzen. Dieser virtuelle Ingenieur ist in der Lage, in Echtzeit entsprechend den Änderungen anzupassen, wodurch schnell die „beste Lösung" aus Tausenden von Kombinationen ausgegeben wird, mit einer Effizienzsteigerung um 30%.

Mehr als 80% der großen Industrieunternehmen in Anhui haben die digitale Transformation initiiert, und über 50% der großen Industrieunternehmen haben die digitale Transformation erreicht und die Entwicklung einer neuen Landschaft intelligenter Fertigung beschleunigt.

In der Stadt Tongling, die sich im zentralen Anhui befindet, wurde hier die erste Kupferindustrie-Basis der Volksrepublik China gebaut. In der Werkstatt des Jinguan Kupfer-Industrie-Zweigs von Tongling Nonferrous Metals Group Co, Ltd., begleitet vom Wummern der Maschinen, wird der während des Produktionsprozesses anfallende Abfall durch Prozesse wie langsame Abkühlung, Zerkleinerung und Sieben behandelt, um eine Abfallverwertung und -wiederverwendung zu erreichen. „Durch technologische Modernisierung und Transformation können wir bis zu 14.300 Tonnen Kupfermetall pro Jahr recyceln, mit Ressourcen, die der Größe einer mittelgroßen Kupfermine entsprechen", sagte Wen Yan, Generaldirektor des Jinguan Kupfer-Industrie-Zweigs von Tongling Nonferrous Metals Group Co, Ltd.

Um die umweltfreundliche Entwicklung der verarbeitenden Industrie zu beschleunigen, hat Anhui die Produktionskapazität und die strukturelle Anpassung durch Emissionsreduzierung an der Quelle kontroliert, die Technologie und Energieeffizienz in der Prozesssteuerung verbessert und sich auf Demonstration und Förderung des Recyclings in der Endbehandlung konzentriert. Im Zeitraum des 13. Fünfjahresplans (2016-2020) sank die Wertschöpfung im Energieverbrauch von Industrieanlagen über einem bestimmten Maßstab in Anhui um 20,05 %. Derzeit haben 80 % der Industrieparks auf nationaler Ebene und 75 % der Industrieparks auf Provinzebene die zirkuläre Transformation abgeschlossen.

