ONESTY: Finanzwissen ist der beste Schutz vor Altersarmut

Berlin

Steigende Sozialausgaben, unsichere Rentenprognosen und anhaltende Inflationssorgen: Wer heute Vermögen aufbauen will, braucht mehr als nur Geduld - er braucht Finanzwissen. Genau das vermittelte ONESTY CEO und Finanzexperte Stefan Granel im gestrigen Online-Training VORSPRUNG unter dem Motto "Finanztraining gibt dir einen Vorsprung". Zu Gast war erneut Portfoliomanager Matthias Thiel, mit dem Granel über die aktuellen Herausforderungen an den Kapitalmärkten und die Chancen langfristiger Anlagestrategien sprach. Zugeschaltet waren wieder weit über 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.

Finanzbildung als Schlüssel zur Vermögenssicherung

Das Training beleuchtete die drängendsten Themen unserer Zeit: vom steigenden Finanzierungsbedarf der gesetzlichen Rentenversicherung über die Auswirkungen geopolitischer Krisen bis hin zur Frage, wie Anleger sich heute gegen Inflation absichern können. Dabei wurde klar: Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt an Aktien und Fonds nicht vorbei. "Viele Menschen unterschätzen, wie stark sich Finanzbildung direkt auf die eigene Lebensqualität im Alter auswirken kann", meint Granel und ergänzt: "Gerade in unsicheren Zeiten entscheidet Wissen über Wohlstand. Wer versteht, wie Märkte funktionieren, kann Krisen zu Chancen machen. Finanzwissen ist dabei der beste Schutz vor Altersarmut."

Von Gold bis KI - wie Anleger reagieren sollten

Auch die Frage nach aktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz, Edelmetalle oder geopolitische Risiken wurde diskutiert. Granel und Thiel kamen zu dem Schluss: Gold kann als Beimischung im Anlageportfolio sinnvoll sein, doch langfristig bleiben Aktienmärkte die wachstumsstärkste Anlageklasse. "Der Aktienfonds hat nach wie vor seine Berechtigung als Fundament des langfristigen Vermögensaufbaus", ist Thiel überzeugt. Es gilt: Wer regelmäßig spart und vom Cost-Average-Effekt profitiert, erzielt meist die besten Ergebnisse - unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen.

Fondspolicen bleiben strategischer Vorteil

Ein zentrales Thema des Abends war der Vergleich zwischen klassischen Aktien, Fonds und Fondspolicen. Letztere punkten durch steuerliche Vorteile, flexible Umschichtungsmöglichkeiten und eine langfristig höhere Nettorendite. Besonders in Kombination mit dem ONESTY-Konzept "Endalter 85" bieten sie Anlegern die Möglichkeit, Risiken im Alter intelligent zu reduzieren - ohne steuerliche Nachteile oder Gebühren. Anhand praktischer Rechenbeispiele zeigte Granel, wie sich durch Umschichtungen innerhalb einer Fondspolice Verluste in Krisenzeiten vermeiden lassen und gleichzeitig Renditechancen gewahrt bleiben. Dabei machte der ONESTY CEO deutlich, dass Fondspolicen vor allem dann ihre Stärke ausspielen, wenn die Anlagestrategie konsequent durchgehalten wird: "Wer über Jahrzehnte investiert, profitiert vom Zinseszinseffekt und von der Möglichkeit, das Portfolio ohne steuerliche Reibungsverluste an veränderte Marktbedingungen anzupassen." Die Fondspolice ist damit der Königsweg für die Altersvorsorge.

ONESTY - Finanzbildung zahlt sich aus

Das VORSPRUNG-Training unterstreicht einmal mehr die Mission von ONESTY: Finanzwissen für alle. Das unabhängige Familienunternehmen vermittelt nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern praxisnahes Wissen, sondern bildet auch Financial Trainer aus, die dieses Wissen weitergeben - und so einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Aufklärung in Deutschland leisten.

ONESTY ist dreimal in Folge Testsieger für "Beste Altersvorsorgeberatung"

Dass ONESTY dabei Maßstäbe setzt, belegen die wiederholten Auszeichnungen des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money in den Jahren 2023, 2024 und 2025 für die "Beste Altersvorsorgeberatung". Mit Bestnoten in den Kategorien Beratungsqualität, Produktangebot sowie beim Aus- und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY Finance GmbH ihre führende Position in der Finanzbranche. Als einziges Unternehmen erhielt ONESTY dreimal in Folge die Höchstnote 1,0 für die beste Beratungsqualität.

Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Matthias Thiel beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.

Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 24. Februar 2026 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.de

Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.

