ONESTY Finance GmbH

ONESTY: Jugend wünscht sich moderne und zukunftsfähige Ausbildung

Bild-Infos

Download

Berlin/Cottbus (ots)

Nach Umfragen namhafter Institute zur Ausbildungssituation in Deutschland geht über die Hälfte der Jugendlichen von gesunkenen Ausbildungschancen seit der Corona-Krise aus. Die Mehrheit fühlt sich schlecht vorbereitet, empfindet die Suche nach einem Ausbildungsplatz als sehr schwierig und möchte konkretere Informationen und Beratungsleistungen zum Thema Ausbildung. Deshalb fordern Jugendliche in der Startorientierung mehr effektive Unterstützung und Möglichkeiten, um die spätere Tätigkeit besser kennenzulernen. Im Ergebnis wünscht sich die Generation Z attraktive, kompakte sowie moderne Ausbildungen und Lehrmethoden mit finanziellen Anreizen bereits zu Beginn ihrer Karriere.

ONESTY Ausbildung erfüllt alle Anforderungen der Generation Z

"Mit unseren neuen Ausbildungsformaten stellen wir uns genau diesen Herausforderungen und bieten jungen Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum die Chance, sich auszuprobieren, um ihre Interessen und Leistungsfähigkeiten zu testen. Auf dieser Grundlage können sie dann fundiert eine Entscheidung für die wegweisende Zukunft als Financial Trainer treffen", erklärt Martin Ruske, CEO ONESTY Finance GmbH. Das einzigartige und anspruchsvolle ONESTY Ausbildungsprogramm beinhaltet nach einer ersten Kennenlern- und Startphase als Assistent moderne Hybrid- sowie Präsenz-Kurse höchster lernpädagogischer Qualität. Damit erhalten angehende Finanzberater den entscheidenden beruflichen Input aus Praxis und Lehre von Beginn an. Ziel ist, sie behutsam und sorgfältig auf ihre gesellschaftlich wichtige Aufgabe der Finanzbildung für Verbraucher vorzubereiten. Die in wenigen Monaten konzentriert durchgeführte Ausbildung sowie ständige Weiterbildung bietet dabei alle Möglichkeiten, um beruflich erfolgreich durchzustarten und die Zukunft nachhaltig zu planen. Gleichzeitig ermöglicht die Ausbildung eine perfekte Work-Life-Balance, die jungen Menschen heute so wichtig ist.

Die Vorteile der ONESTY Ausbildung auf einen Blick:

Unverbindliches Kennenlernen und Ausprobieren

Praxis: Top-Ausbildung zum Financial Trainer

Theorie: IHK-Ausbildung zum Fachmann/zur Fachfrau für Versicherungsvermittlung

Expertise: Förderung weiterer Fach-Spezialisierungen nach Interesse und Neigung

Work-Life-Balance

Team-Events und Bildungsreisen

Attraktive Verdienstmöglichkeiten

Langfristige berufliche Perspektive

Wer sich für eine Ausbildung bei der ONESTY Finance GmbH interessiert, kann sich über die Website zum unverbindlichen Kennenlernen und für erste Fragen zu einem Startup-Meeting anmelden. Diese Meetings finden sowohl digital als auch vor Ort statt und bieten die Gelegenheit, mehr über das Ausbildungskonzept und die Karrieremöglichkeiten zu erfahren.

https://onesty.de/karriere/

Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten.

onesty.de

Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell