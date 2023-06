ONESTY Finance GmbH

Philipp Boy ist neuer ONESTY-Markenbotschafter

Unter dem Motto "Let's Finance" ist Philipp Boy ab sofort Markenbotschafter der ONESTY. Das Besondere an der Partnerschaft: Der ehemalige Kunstturner und Olympiateilnehmer wird als Markenbotschafter und Referent in die Finanzbildung der ONESTY eingebunden. Das unabhängige Familienunternehmen hat es sich zum Auftrag gemacht, bundesweit fundiertes Finanzwissen zu vermitteln.

Constanze Patzig, COO der ONESTY, zur Partnerschaft: "Wir sind stolz, dass wir Philipp Boy als neuen Markenbotschafter gewinnen konnten. Er ist ein echter Sympathieträger und begeisterte ganz Deutschland mit seinem mitreißenden Einsatz bei Let's Dance. Doch der bekannte TV-Star bleibt trotzdem immer auf dem Boden. Mit seiner klaren Haltung und seinen familiären Werten repräsentiert er perfekt unsere Marke ONESTY."

Philipp Boy: "Als Vater einer neunjährigen Tochter liegt mir das Thema Bildung besonders am Herzen - und Finanzwissen gehört für mich einfach dazu. Ich freue mich daher sehr, mit ONESTY zusammenzuarbeiten. Mich motiviert die Arbeit mit Menschen, die ehrgeizige Ziele haben und diese auch erreichen wollen. Dazu kann ich mit meinen Erfahrungen aus dem Sport sicher einiges beitragen. Als ONESTY-Markenbotschafter ist es mein Ziel, noch mehr Menschen auf die Mission von ONESTY aufmerksam zu machen: Mehr Finanzwissen für alle und immer das Beste erreichen."

"Wissen, Technik und Training. Das zählt beim Sport - und bei Finanzen."

Philipp Boy hat sich schon früh für Finanzen interessiert. Vor seiner Karriere als Profi-Kunstturner begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er aber zugunsten des Sports auf Eis legte. Jetzt möchte er sich dem Thema Finanzen erneut widmen und mit seiner Bekanntheit die Arbeit der ONESTY als Markenbotschafter unterstützen. "Denn hier zählen die gleichen Werte wie im Sport: Wissen und Technik. Und wer als Finanzberater richtig gut werden will, muss lernen, trainieren und viel Einsatz zeigen", meint Philipp Boy.

Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten.

