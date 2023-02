Eckes-Granini Group GmbH

German Heil wird neuer Vorstand Supply Chain bei der Eckes AG

Nach 13 Jahren im Unternehmen und als Vorstand für Supply Chain, Personal- sowie Organisationsentwicklung der Eckes AG, will sich Uli Bunk (58) neuen Herausforderungen zuwenden und seinem Privatleben mehr Zeit widmen. Bunk wird Eckes-Granini daher, wie seit längerem geplant und auf eigenen Wunsch, zum 30. Juni 2023 verlassen. Sein Nachfolger, German Heil, übernimmt einen neu strukturierten Verantwortungsbereich, der neben Supply Chain auch R&D und Quality umfasst. Die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung werden künftig von seinem Vorstandskollegen und CFO Sidney Coffeng geleitet.

German Heil bringt weitereichende Erfahrungen im Hinblick auf die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette, Technologieentwicklung und Produktinnovation mit. Der 53-jährige Diplomingenieur und Betriebswirt kommt von der Gelita AG, einem weltweit führenden Anbieter von Gelatine, Kollagen und Kollagenpeptiden, wo er als Global Vice President Manufacturing tätig war. In dieser Rolle verantwortete er unter anderem den Bereich Operations und Sustainability, welcher 20 Werke und integrierte Lieferketten auf sechs Kontinenten umfasst.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer begann seine Karriere im B2C-Kulinarikgeschäft von Unilever. Es folgten weitere Stationen in den damaligen Unilever-Geschäftsbereichen CSM Ingredients Europe und Corbion. Bei CSM Ingredients, dem Experten für Backzutaten und Bäckereihandwerk, war Heil zuletzt als Operations Director tätig. Im Biotech-Unternehmen Corbion war er als Director für strategische Geschäftsentwicklung und F&E für nachwachsende Rohstoffe, Qualität und operative Exzellenz zuständig.

Ágnes Kovács verlässt Eckes-Granini

Nach der erfolgreichen Transformation unserer Arbeitsweise im internationalen Marketing, die zu einheitlichen Markenstrategien und dem Aufbau einer starken Innovations-Pipeline geführt hat, hat sich Chief Marketing & Innovation Officer Ágnes Kovács dazu entschieden, eine neue berufliche Aufgabe außerhalb der Eckes-Granini Gruppe anzunehmen. Kovács war sechs Jahre lang für die Gruppe tätig, zunächst als Geschäftsführerin von Sió-Eckes (Ungarn) und dann als Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für Marketing, Innovation, Category Management und F&E. Sie wird zum 30. Juni 2023 aus dem Vorstand der Eckes AG ausscheiden. Aktuell erfolgt die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger und er oder sie wird so bald wie möglich bekannt gegeben werden.

"Ich danke Ágnes Kovács und Uli Bunk sehr für ihre wertvolle und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünsche ihnen im Namen aller Kollegen alles Gute für ihre private und berufliche Zukunft", so Tim Berger, CEO der Eckes-Granini Gruppe und Vorstandsvorsitzender der Eckes AG. "Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit German Heil einen sehr erfahrenen und kompetenten Fachmann für das neu erweiterte Vorstandsressort gewinnen konnten."

Über die Eckes-Granini Gruppe:

Eckes-Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in Europa. Für das unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) liegt der Fokus auf engagierten und kompetenten Mitarbeitern, starken Marken in den Bereichen Säfte, Fruchtgetränke und Smoothies sowie auf einer langfristigen strategischen Ausrichtung mit nachhaltiger Wertschöpfung. Eckes-Granini agiert heute mit eigenen Landesgesellschaften und strategischen Partnern schwerpunktmäßig in Europa und erzielt mit insgesamt 1708 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 856 Millionen Euro. Das Fundament des Unternehmens bilden die international renommierten Premiummarken granini und Pago zusammen mit den starken nationalen und regionalen Marken für Säfte und Fruchtgetränke. Verbraucher in 80 Ländern weltweit und besonders in Europa kennen und schätzen unsere Fruchtsäfte und die Vielfalt an Fruchtgetränken.

