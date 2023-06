ONESTY Finance GmbH

Philipp Boy macht sich mit ONESTY für Finanzbildung stark und gibt private Einblicke

Berlin/Cottbus (ots)

Beim gestrigen ONESTY Online-Training zum Thema "Fit für Finanzen und Umgang mit Krisen" erklärte der ehemalige Kunstturner Philipp Boy einmal mehr, dass ihm das Thema Finanzbildung besonders am Herzen liege. Vor zahlreichen interessierten Zuschauern gab der mehrfache Olympiateilnehmer und TV-Star persönliche Einblicke, wie er in seiner beruflichen Karriere mit Krisen umging und privat sein Geld investiert.

Finanzwissen wird in der Schule leider nicht vermittelt

"Finanzwissen bringt einen weiter, es begleitet einen das ganze Leben. Leider wird es in der Schule nicht vermittelt, man muss sich also selbst darum kümmern", meint Boy. Um sich das nötige Finanzwissen anzueignen, absolvierte er Ausbildungen zum Bankkaufmann und Versicherungsfachmann. Als sicherheitsbewusster Mensch investiert Boy seit vielen Jahren monatliche Beiträge in internationale nachhaltige Aktienfonds. So profitiere er vom Cost-Average-Effekt. Sein Tipp als Vater einer neunjährigen Tochter: "Jeder sollte so früh wie möglich mit dem Sparen beginnen und den beeindruckenden Zinseszinseffekt nutzen. Als unsere Tochter geboren wurde, habe ich sofort mit meiner Frau entschieden, das Kindergeld für sie in einer Fondspolice anzulegen." Diese langfristige Anlagestrategie wird sich später sicher auszahlen. Philipp Boy ist seit Anfang Juni ONESTY-Markenbotschafter. Sein Ziel ist es, noch mehr Menschen auf die Mission von ONESTY aufmerksam zu machen: Mehr Finanzwissen für alle und immer das Beste erreichen.

ONESTY sorgt für Finanzbildung

"Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Bedarf an Finanzbildung in Deutschland riesig ist. Als unabhängiges Familienunternehmen vermitteln wir bundesweit fundiertes Finanzwissen. Dazu zählen auch unsere regelmäßigen kostenlosen Online-Trainings Vorsprung", sagt ONESTY-Finanzexperte Stefan Granel. Anhand von diversen Beispielen gab er auch in der Veranstaltung gestern wieder jede Menge Tipps zur richtigen Geldanlage für langfristigen Vermögensaufbau und beleuchtete Anlageformen wie Einzelaktien, Kryptowährungen und Edelmetalle. Im Anschluss an seinen Vortrag und das Interview mit Boy legte auch der Kapitalmarktspezialist seine persönliche Anlagestrategie offen und beantwortete im Chat sämtliche Fragen der Teilnehmer.

Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 7. November dieses Jahres statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.de

Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten.

onesty.de

