Intelligentes Verkehrsmanagement für nachhaltige Mobilität: Akkodis gestaltet smarte Verkehrslösungen im EU-Projekt FEDORA

Akkodis arbeitet mit führenden europäischen Partnern in Wien, dem Baskenland, Reggio Emilia, Nikosia, Budapest und Kopenhagen zusammen, um innovative Verkehrsmanagementlösungen zu entwickeln, die die nachhaltige Mobilität in Städten in ganz Europa fördern – Start von Pilotdemonstrationen in Wien im Sommer 2026.

Akkodis, Teil der Adecco Group und führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, freut sich, seine Teilnahme an dem von der EU geförderten Projekt FEDORA1 (Federation of Network Optimisation Services, Simulation Foresights, and Data Alchemy for Adaptable, Agile, Secure, and Resilient Multimodal Traffic Management) bekannt zu geben. Koordiniert von ERTICO – ITS Europe, wurde die Initiative offiziell am 1. Juni gestartet und vereint ein starkes Konsortium von Institutionen, die sich auf die Lösung der drängenden Mobilitätsherausforderungen von heute konzentrieren.

Viele bestehende Verkehrsmanagementsysteme stoßen an Grenzen – vor allem, weil sie komplexe Verkehrsrealitäten nicht ausreichend abbilden und multimodale Mobilitätsbedarfe nicht integriert berücksichtigen. Zudem fehlt es häufig an effizienten Schnittstellen für den Austausch von Verkehrsdaten zwischen verschiedenen Akteuren und Systemen. FEDORA setzt genau hier an: Das Projekt entwickelt eine digitale Plattform, die Verkehrsangebot und -nachfrage in Echtzeit erfasst, analysiert und prognostiziert. Damit soll die Bewegung von Personen und Gütern in Städten effizienter, nachhaltiger und vernetzter gestaltet werden.

FEDORA entwickelt dafür einen gemeinsamen europäischen Datenraum, in dem Verkehrsdaten sicher geteilt, intelligent verknüpft und für neue digitale Dienste nutzbar gemacht werden. Ergänzend dazu entstehen digitale Optimierungsdienste für das Verkehrsmanagement sowie eine multimodale Simulationsumgebung, mit der sich zukünftige Mobilitätsszenarien modellieren und bewerten lassen. Der Ansatz wird in sechs thematischen Demonstrationen in unterschiedlichen europäischen Regionen erprobt – darunter Wien, das Baskenland, Reggio Emilia, Nikosia, Budapest und Kopenhagen. Diese Standorte bilden ein breites Spektrum städtischer und ländlicher Rahmenbedingungen ab, mit unterschiedlichen Infrastrukturniveaus und Angeboten multimodaler Mobilität. Die Demonstrationsphase soll im Sommer 2026 beginnen, wobei Wien als erste Pilotstadt fungiert.

Akkodis bringt umfassende Expertise in das FEDORA-Projekt ein – insbesondere in der Entwicklung sektorenübergreifender Datenräume für multimodale Mobilität. Aufbauend auf dem Horizon-2020-Projekt MobiDataLab, das den Datenaustausch zwischen Mobilitätsakteuren europaweit gestärkt hat, bildet die dort entwickelte cloudbasierte Serviceplattform nun die technologische Basis für den FEDORA-Datenraum und wird im Rahmen der neuen Initiative gezielt weiterentwickelt.

FEDORA zielt darauf ab, die Steuerung von Verkehrsflüssen spürbar zu verbessern. Das Projekt will multimodale Transportketten optimieren, sichere Datenräume schaffen und einen vernetzten, flexiblen Zugang zu Mobilitätsangeboten ermöglichen – für mehr Nachhaltigkeit, weniger Stau und bessere Lebensqualität in Städten.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit ERTICO, der Stadt Wien und einem starken Partnernetzwerk an FEDORA mitzuarbeiten. Unser Ziel ist es, mit digitalem Engineering dazu beizutragen, dass die Vision der EU für nachhaltige Mobilität in Städten Wirklichkeit wird" erklärt Tanguy Deren, Director of Innovation bei Akkodis France.

