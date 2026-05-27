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Grünwelt Energie

Grünwelt Energie erklärt den Stromverbrauch in deutschen Haushalten

Düsseldorf (ots)

Wie viel Strom verbrauchen Haushalte in Deutschland durchschnittlich und welche Anwendungsbereiche dominieren? Ökostromanbieter Grünwelt Energie informiert.

Der Stromverbrauch hängt maßgeblich von der individuellen Lebenssituation ab. Ein Single-Haushalt verbraucht im Schnitt zwischen 1.300 und 2.100 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, während der Bedarf bei Familien mit vier Personen auf etwa 2.600 bis 4.700 kWh ansteigt. Entscheidend ist die Haushaltsgröße: Mit jeder weiteren Person sinkt der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch, da Geräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine gemeinschaftlich genutzt werden.

Verteilung Stromverbrauch im Haushalt

Durchschnittlicher Privathaushalt:

  • Informationstechnik/TV/Audio: 27,3%
  • Waschen/Trocknen: 13,1%
  • Beleuchtung: 12,6%
  • Kühlen/Gefrieren: 10,7%
  • Kochen: 8,9%
  • Spülen: 7,9 %
  • Warmwasser: 3,9%
  • Sonstiges: 15,5%

Zentrale Einflussfaktoren und der Homeoffice-Effekt

Drei Hauptfaktoren bestimmen die Höhe der Stromrechnung: die Art des Gebäudes, die Anzahl und Effizienz der Elektrogeräte sowie das individuelle Nutzungsverhalten. Besonders Bewohner von Einfamilienhäusern verzeichnen durch Außenanlagen oder Warmwasserbereitung oft einen höheren Bedarf als Bewohner von Etagenwohnungen.

Seit der Zunahme mobiler Arbeit hat sich der Stromverbrauch im Homeoffice als zusätzliche Komponente etabliert. Der Betrieb von Laptop, Zweitmonitor, Drucker und Beleuchtung addiert sich über den Arbeitstag hinweg merklich.

Stromverbrauch unmittelbar senken

Um den Verbrauch zügig zu reduzieren, empfiehlt sich zunächst Standby-Geräte mittels Steckdosenleiste vom Strom zu trennen und auf Elektrogeräte mit hoher Energieeffizienz umzusteigen. Im Heizungskeller lohnt sich ein Blick auf veraltete, stromintensive Umwälzpumpen. Auch das Waschen bei niedrigeren Temperaturen und Kochen mit Restwärme spart Energie. Der Umstieg auf LED-Beleuchtung ist ein weiterer, gut umsetzbarer Schritt. "Gleichzeitig sollten Verbraucher nicht auf kursierende Energiespar-Mythen hereinfallen, sondern diese konsequent hinterfragen, um nicht kontraproduktiv zu handeln", betont Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Pressekontakt:

Grünwelt Wärmestrom GmbH
Girmes-Kreuz-Str. 55
41564 Kaarst
Deutschland
https://www.gruenwelt.de
Email: info@gruenwelt.net

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell

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