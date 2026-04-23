Grünwelt Energie

Grünwelt Energie: Balkonkraftwerke im Trend

Düsseldorf (ots)

Vereinfachte Regeln und weitere Vorteile machen 2026 die kompakten Solarsysteme für den eigenen Balkon für viele Verbraucher interessant. Ökostromanbieter Grünwelt Energie erklärt die wichtigsten Bedingungen in Deutschland.

Die Nachfrage nach Steckersolargeräten in Deutschland erreicht 2026 neue Höchststände - laut Bundesnetzagentur sind mittlerweile über 1,2 Millionen Balkonkraftwerke aktiv. Immer mehr Haushalte setzen auf die Kraft der Sonne, um ihre Stromkosten nachhaltig zu senken. Seit 2024 profitieren Verbraucher von einer Anhebung der Einspeiseleistung auf 800 Watt, während die installierte Modulleistung sogar bis zu 2000 Watt betragen darf. So lässt sich auch bei weniger Sonnenlicht im Winter ein attraktiver Ertrag erzielen. Unbedingt dabei zu beachten sind die Ende 2025 verkündeten neuen Normen und Anschlussmöglichkeiten für Steckersolargeräte.

Balkonkraftwerke sind einfach zu installieren

Entscheidende Vorteile moderner Balkonkraftwerke sind die einfache Installation sowie Inbetriebnahme. Sinnvolle Aufstellungsorte sind Balkons, Hausfassaden oder Dächer von Garagen, Carports oder Gartenhäusern. Ein Balkonkraftwerk besteht häufig aus ein bis zwei Modulen mit circa 500 Watt Ausgangsleistung. Ein Wechselrichter wandelt den erzeugten Solarstrom um, sodass er in eine Steckdose eingespeist werden kann. Die Erträge hängen von Ausrichtung, Neigungswinkel und Sonneneinstrahlung ab. Interessenten, die nicht auf einen Speicher setzen, sollten möglichst viel Strom mittags bei viel Sonneneinstrahlung verbrauchen - Zeitschaltungen an Haushaltsgeräten machen dies möglich. Preislich fallen bei einem Standardsatz aus zwei Modulen samt Wechselrichter und Halterung 250 bis 500 Euro an. Bei vier Modulen steigt der Preis auf bis zu 1500 Euro.

Kosteneffizienz und rechtliche Sicherheit

Eine Anmeldung einer neuen Mini-Solaranlage beim Netzbetreiber ist nicht mehr notwendig - lediglich eine Registrierung im Markstammdatenregister ist durchzuführen. Vermieter dürfen die Installation nur aus triftigen Gründen untersagen. Je nach Bundesland gibt es verschiedene Förderungen und seit 2023 fällt bei Privatkauf keine Mehrwertsteuer auf Mini-Solaranlagen mehr an. Bei optimaler Ausrichtung amortisieren sich die Systeme oft innerhalb weniger Jahre. Eine spezielle Versicherung wird normalerweise nicht benötigt, eine Hausrats- beziehungsweise Haftpflicht-Versicherung reicht aus.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

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