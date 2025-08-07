Filmmaker Marketing GmbH

Effizienter produzieren mit KI: Filmmaker Marketing GmbH launcht GPT-gestützte Tools für Filmemacher

Bild-Infos

Download

Hürth (ots)

Mit ihrer neuesten Kampagne Filmemacher.ai sorgt die Filmmaker Marketing GmbH aktuell für Aufsehen in der Kreativbranche: Das Unternehmen hat drei maßgeschneiderte KI-Assistenten gelauncht, die speziell für Filmschaffende entwickelt wurden, um für spürbar mehr Effizienz, mehr Zeit und bessere Kundenergebnisse zu sorgen – ohne Abstriche bei Qualität oder Kreativität. Die digitalen Helfer, die auf GPT-Technologie basieren, zielen darauf ab, Filmemacher bei Konzept, Kommunikation und Postproduktion zu unterstützen – von der Entwicklung passgenauer Filmkonzepte über das Verfassen professioneller E-Mails bis hin zur Dokumentation am Set. Besonders überzeugend: Die KI-Assistenten sind innerhalb von nur fünf Minuten einsatzbereit – auch ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Geschäftsführer Gordon Wolfertz: „Filmschaffende wollen vor allem eines: kreative Geschichten erzählen. Allerdings stehen viele von ihnen im Alltag vor operativen Herausforderungen – von der Suche nach neuen Aufträgen bis zur mühsamen Alltagsorganisation. Dabei fehlt oft ein System, das sie effizient im Hintergrund unterstützt. Wir sehen, dass die Belastung durch administrative Arbeit nicht nur Zeit kostet, sondern auch Potenziale bremst. Unser Ziel war es deshalb, mit Filmemacher.ai eine praxisnahe Lösung zu schaffen, die Kreativen echte Entlastung bietet – ohne technische Einstiegshürden und mit sofortigem Mehrwert. Die neuen Tools helfen Filmschaffenden, effizienter zu arbeiten, strukturierter zu kommunizieren und dadurch bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.“

Hinter der Initiative Filmemacher.ai steht das Team der Filmmaker Marketing GmbH, die Freelancer, kreative Produktionsfirmen und Geschäftsführer bereits seit mehr als sechs Jahren auf allen Ebenen unterstützt, um ihnen zu strategischem Wachstum zu verhelfen. Von Anfang an haben Gordon Wolfertz und Jannik Vierzigmann, die Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, innovative Lösungen speziell für Filmschaffende entwickelt, um sie auf ihrem Weg zu stabilen Umsätzen, klarer Positionierung und profitablen Strukturen zu begleiten – so etwa ein eigenes CRM für ihre Kunden. Durch die Kombination aus skalierbarem Marketing, klaren Prozessen und effizientem Kundenmanagement hat die Filmmaker Marketing GmbH echte Erfolgsmodelle geschaffen, um die Zukunft des Film-Business aktiv mitzugestalten. Filmemacher.ai ist der nächste logische Schritt auf diesem Weg.

Im Zentrum der neuen Kampagne stehen drei KI-Assistenten: Talk-GPT, Client-GPT und Set-GPT, die zentrale Aufgaben in Kommunikation, Konzeptarbeit und Produktion übernehmen. Talk-GPT analysiert Mails von Kunden, erkennt deren Tonalität und formuliert automatisch passende Antworten – für mehr Abschlüsse bei weniger Aufwand. Client-GPT stellt automatisch die richtigen Fragen zu Zielgruppe, Konkurrenz und Positionierung – und erstellt auf dieser Grundlage auf Knopfdruck kreative Konzepte. Set-GPT führt schließlich live am Set ein digitales Logbuch für alle Takes und Anmerkungen, um die Sichtungs- und Nachbereitungszeit zu reduzieren. Zusätzlich schafft der KI-Assistent Ordnung für die Übergabe an die Postproduktion. Die Tools basieren auf der bewährten GPT-Technologie von OpenAI und wurden speziell für die Bedürfnisse der Filmbranche weiterentwickelt. Sensible Informationen werden lokal verarbeitet, und die Nutzung ist ohne technische Vorkenntnisse möglich – für eine sofortige Integration in den kreativen Workflow. So eröffnet Filmemacher.ai auch wachsenden Teams völlig neue Skalierungsmöglichkeiten.

„Die starke Nachfrage zeigt: Unsere KI-Tools treffen einen echten Nerv der Branche. Immer mehr Filmschaffende erkennen, dass sie mit gezieltem KI-Einsatz ihren Workflow verbessern, systematisch wachsen und sich vom Preisdruck abheben können. Genau dabei möchten wir sie auch in Zukunft begleiten, um ihnen so mehr Zeit für kreative Tätigkeiten zu verschaffen“, erklärt Geschäftsführer Jannik Vierzigmann.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://filmemacher.ai/

Original-Content von: Filmmaker Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell