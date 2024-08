Sky Deutschland

Alle Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals live bei Sky Sport - dazu der DFL Supercup Leverkusen gegen Stuttgart in UHD/HDR

Unterföhring

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen

Die erste Hauptrunde ab Freitag bis Montag bei Sky: Alle 30 Partien live mit vier Konferenzen

1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund am frühen Samstagabend live und exklusiv auf Sky Sport 3

Das Pokalwochenende u. a. mit den Partien SSV Ulm - FC Bayern München, Rot-Weiss Essen - RB Leipzig, Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt - alles live auf Sky

Supercup Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart am Samstag ab 20.00 Uhr live in UHD/HDR

Die Nachholspiele SC Preußen Münster - VfB Stuttgart und FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen am 27. bzw. 28. August live bei Sky

DFB-Pokal der Frauen: FSV Gütersloh gegen 1. FC Union Berlin am 20. August live - Auslosung im Anschluss auch im frei empfangbaren Stream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 14. August 2023 - Runde eins des DFB-Pokals steht an und für die Bundesligisten ist es zugleich das erste Pflichtspiel der Saison 2024/2025. Wer stolpert über einen unterklassigen Verein? Welcher vermeintliche Außenseiter sorgt für eine Pokalsensation? Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 48 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Herzenvereins live verfolgen.

Zum Auftakt am frühen Freitagabend kommt es u. a. zum hessisch-rheinhessischen Nachbarschaftsduell zwischen Wehen Wiesbaden und dem FSV Mainz 05. Fans dürfen sich auf eine kurze Anreise und ein Derby unter befreundeten Nachbarn freuen.

Im Anschluss empfängt Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm den FC Bayern, bei dem Trainer Vincent Kompany sein Pflichtspieldebüt für den Rekordpokalsieger feiert.

Am Samstagmittag trifft Drittligist Rot-Weiss Essen auf RB Leipzig ehe die Borussia aus Dortmund mit ihrem neuen Cheftrainer Nuri Sahin zum 1. FC Phönix Lübeck reist.

Sonntags gastiert u. a. Hertha BSC bei Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf bei Dynamo Dresden. Den Abschluss bilden am Montagabend Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt.

DFB-Pokal der Frauen: FSV Gütersloh gegen 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport

Am Dienstag überträgt Sky Sport außerdem die Partie der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen zwischen dem FSV Gütersloh und dem 1. FC Union Berlin live.

Nach dem Spiel folgt die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen. Sky Expertin und 47-malige Nationalspielerin Verena Schweers fungiert dabei als Losfee. Ziehungsleiterin ist die zweifache Welt- und Europameisterin Renate Lingor.

Die Auslosung wird live auf Sky sowie dem frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App gezeigt.

Supercup Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart am Samstagabend in UHD/HDR

Doublesieger Bayer Leverkusen und Überraschungs-Vizemeister VfB Stuttgart greifen am Wochenende noch nicht ins Pokal-Geschehen ein, da sie am Samstagabend im DFL Supercup aufeinandertreffen. Sky überträgt das Spitzenspiel aus der BayArena ab 20.00 Uhr live, das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird.

Die DFB-Pokal-Begegnungen SC Preußen Münster gegen VfB Stuttgart und FC Carl Zeiss Jena gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen werden am 27. bzw. 28. August nachgeholt, jeweils live auf Sky Sport.

Fußball mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Der DFB-Pokal und der DFL Supercup live auf Sky:

Freitag:

17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Mix

17.30 Uhr: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim live auf Sky Sport 2 & 5

17.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport 3

17.30 Uhr: Hallescher FC - FC St. Pauli live auf Sky Sport 4

20.30 Uhr: SSV Ulm 1846 - FC Bayern München live auf Sky Sport 2

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix

Samstag:

12.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Mix

12.30 Uhr Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 3

12.30 Uhr TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth live auf Sky Sport 4

14.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 2

15.20 Uhr: Rot-Weiss Essen - RB Leipzig live auf Sky Sport 2

15.20 Uhr: FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport 3 & 8

15.20 Uhr: Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport 4 & 9

15.20 Uhr: VfL Osnabrück - SC Freiburg live auf Sky Sport 5

15.20 Uhr: VfR Aalen - FC Schalke 04 live auf Sky Sport 6

15.20 Uhr: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Kaiserslautern live auf Sky Sport 7

17.50 Uhr: Alemannia Aachen - Holstein Kiel live auf Sky Sport 2 & 10

17.50 Uhr: 1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 3

17.50 Uhr: Arminia Bielefeld - Hannover 96 live auf Sky Sport 4

20.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix

20.00 Uhr: DFL Supercup 2024 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Sonntag:

12.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Mix

12.30 Uhr: FC Viktoria Berlin - FC Augsburg live auf Sky Sport 3

12.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg live auf Sky Sport 4

14.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 2

15.20 Uhr: Hansa Rostock - Hertha BSC live auf Sky Sport 2

15.20 Uhr: Jahn Regensburg - VfL Bochum live auf Sky Sport 3 & 8

15.20 Uhr: FC Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt 98 live auf Sky Sport 4 & 9

15.20 Uhr: SV Sandhausen - 1. FC Köln live auf Sky Sport 5

15.20 Uhr: Bremer SV - SC Paderborn 07 live auf Sky Sport 6

15.20 Uhr: VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Elversberg live auf Sky Sport 7

17.50 Uhr: Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC live auf Sky Sport 2 & 10

17.50 Uhr: SV Meppen - Hamburger SV live auf Sky Sport 3

17.50 Uhr: Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport 4

20.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix

Montag:

17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Mix

17.30 Uhr: TuS Koblenz - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 2 & 5

17.30 Uhr: Energie Cottbus - Werder Bremen live auf Sky Sport 3

17.30 Uhr: Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg live auf Sky Sport 4

20.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 2

20.40 Uhr: Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 2

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Mix

Dienstag:

18.15 Uhr: DFB-Pokal der Frauen, FSV Gütersloh - 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Mix (im Anschluss folgt die Auslosung der zweiten Pokalrunde - auch im Stream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App)

26. September:

20.15 Uhr: SC Preußen Münster - VfB Stuttgart live auf Sky Sport Mix

27. September:

20.15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Mix

