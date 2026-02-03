Grünwelt Energie

Grünwelt Energie: Photovoltaik bleibt für Haushalte attraktiv

Düsseldorf (ots)

Ökostromanbieter Grünwelt Energie informiert über sinkende Einspeisevergütungen und erklärt, warum sich Solaranlagen für Verbraucher trotzdem lohnen können.

Der Ausbau der Sonnenenergie in Deutschland schreitet voran, doch die Rahmenbedingungen für Privatbetreiber ändern sich kontinuierlich. Seit August 2025 ist der Vergütungssatz erneut leicht gesunken. Dennoch bietet die Installation eigener Module auf dem Dach weiterhin eine der effektivsten Methoden zur langfristigen Kostensenkung. Da die Preise für Solarmodule zuletzt gefallen sind, amortisieren sich die Systeme oft schneller als in der Vergangenheit.

Grünwelt Energie weist auf die Bedeutung des Eigenverbrauchs hin

Der Fokus der privaten Energieerzeugung verschiebt sich von der reinen Einspeisung hin zum Eigenverbrauch. Wer den selbst produzierten Strom direkt im Haushalt nutzt, spart Kosten für den Zukauf aus dem öffentlichen Netz. Besonders effizient gelingt dies durch die Kombination der Anlage mit einem Batteriespeicher. Dieser speichert die Energie des Tages für die Nutzung in den Abendstunden. Daneben steigert der Einsatz von Wäschetrocknern oder das Laden von Elektroautos während der Sonnenstunden die Rentabilität einer Anlage. Interessierte Verbraucher sollten bei der Planung auf eine optimale Ausrichtung der Dachflächen achten. Während eine Südausrichtung die höchsten Gesamterträge liefert, ermöglichen Ost-West-Dächer eine gleichmäßige Verteilung der Stromproduktion über den Tag.

Staatliche Unterstützung und Förderwege

Der Staat unterstützt den Ausbau privater Solarsysteme durch steuerliche Erleichterungen, so entfällt beim Kauf einer PV-Anlage die Mehrwertsteuer. Zusätzlich gibt es spezielle KfW-Förderkredite, die mit niedrigen Zinsen die Finanzierung erleichtern. Auch kommunale Förderprogramme können Zuschüsse liefern. Grünwelt Energie empfiehlt Verbrauchern, vor dem Baubeginn alle regionalen Optionen zu prüfen, um maximale Unterstützung für das Bauvorhaben zu erhalten.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell