Valour Inc.

Aufgrund der hohen Nachfrage: Valour und Autostock starten eine neue automatisierte Strategie - Coinbot Zero STEP

Toronto (ots/PRNewswire)

Valour kündigt eine erweiterte Partnerschaft mit Autostock mit einer neuen Strategie an, Coinbot Zero STEP

Die neue Strategie zielt darauf ab, den Investoren einen besseren durchschnittlichen Anschaffungswert zu bieten und kann auf mehrere Valour-Produkte angewendet werden

Valour Inc. (the „Company" or „Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schlägt, gab heute die Erweiterung einer bestehenden Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, bekannt, um eine neue automatisierte Handelsstrategie einzuführen.

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien anbietet. Die neue Strategie, Coinbot Zero STEP, wird in den Positionen ein- und aussteigen, um dem Anleger einen besseren durchschnittlichen Anschaffungswert zu bieten.

„Nach dem großen Erfolg unserer derzeitigen Strategien freuen wir uns, den weiteren Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Autostock bekannt zu geben", sagte Johanna Belitz, Valour Head of Sales für Frankreich und die nordischen Länder. „Coinbot Zero STEP zeichnet sich dadurch aus, dass es automatisierte Handelsmöglichkeiten nicht nur mit Bitcoin und Ethereum, sondern auch mit anderen Krypto-Assets aus Valours Produktpalette bietet. Mit bemerkenswerter Effizienz ermöglicht dies den Anlegern, ihr Engagement in einer breiten Palette von Basiswerten zu automatisieren, einschließlich Solana oder Cardano.""

„Die Leistung von automatisierten Strategien für digitale Vermögenswerte ist besonders beeindruckend", so Rikard Nilsson, CEO von Autostock. „Mit Coinbot Zero STEP entscheiden wir uns für eine Risikostreuung durch die Nutzung mehrerer Kryptowährungen, was dem Anleger zugutekommt und die Aktivität der Benutzer erhöht. Darüber hinaus nutzt die STEP-Strategie Zeiten mit schwächerem Momentum, indem sie eine Verkaufsbedingung anwendet, die auf der Preisbildung beruht. Durch die Automatisierung von Handelsentscheidungen auf der Grundlage empirisch abgeleiteter Algorithmen wird der Einfluss psychologischer Faktoren, die andernfalls die Handelsentscheidungen beeinflussen könnten, wirksam abgeschwächt."

Die Strategie wird am 2. Juni um 12:00 Uhr MEZ auf YouTube vorgestellt.

https://www.youtube.com/watch?v=jLo5y9WlC5Y

Die Strategien von Valour und Autostock sind für Kunden von Autostock verfügbar. Weitere Informationen darüber, wie Sie ein Kunde von Autostock werden können, finden Sie auf www.autostock.se

Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Vermögenswerte in Form von börsengehandelten Produkten mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Brokern gelistet. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( ENJ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin ( BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Informationen zu Autostock

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien anbietet. Die Nutzer können selbst entscheiden, auf welcher Ebene sie von den Assistenzmöglichkeiten der Autotrader-Software profitieren wollen, und die Software individuell nach ihren Wünschen einrichten. Autostock bietet Händlern auch Unterstützung bei der Entwicklung eigener Tools, Hilfe bei der Erforschung ihrer Handelsideen, Fehlerbehebung bei skriptbasierten Algorithmen und vieles mehr. Die Gemeinschaft der Nutzer kann auf der Autostock-Website und auf Facebook verfolgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.autostock.se.

Informationen zu Valour

Valour Inc. ( NEO: DEFI) ( GR: MB9) ( OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen unter Nutzung ihres herkömmlichen Bankkontos und Zugangs. www.valour.com

Hinweis auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2086584/Valour_Inc__Due_to_high_demand__Valour_and_Autostock_to_launch_a.jpg

Investorenpflege, ir@valour.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aufgrund-der-hohen-nachfrage-valour-und-autostock-starten-eine-neue-automatisierte-strategie--coinbot-zero-step-301837577.html

Original-Content von: Valour Inc., übermittelt durch news aktuell