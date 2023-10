Hisense Gorenje Germany GmbH

Gorenje Kleingeräte-Serie designed by Ora ito gewinnt Plus X Award

Bild-Infos

Download

Garching (ots)

Gorenje freut sich über einen weiteren Designpreis: Die Fachjury des Plus X Award zeichnet die Küchenkleingeräte-Serie designed by Ora ïto in den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität aus.

Die Zusammenarbeit zwischen Gorenje und dem französischen Star-Designer Ora ïto ist seit vielen Jahren Garant für stilvolle Hausgeräte, die höchsten Designansprüchen gerecht werden. Dass dies ebenso für den Bereich der Küchenkleingeräte gilt, bestätigt die aktuelle Auszeichnung durch die Fachjury des Plus X Award. Die exklusive Kleingeräte-Serie überzeugte in vier Kategorien: High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität.

Die Serie umfasst sechs hochwertige Küchenkleingeräte in stylischem matt-schwarzem Soft-Touch-Finish und mit sehr eigenständiger Formgebung. Toaster, Wasserkocher, Stab-, Hand- und Standmixer sowie die Küchenwaage sind ausgestattet mit ergonomischen Bedienelementen, LED-Beleuchtung und cleveren technische Features, die die Premium-Küchengeräte zu wahren Alltagshelfern für Designliebhaber machen.

In der Begründung der Jury heißt es: "Die Küchenkleingeräte-Serie 'designed by Ora Ito' von Gorenje setzt einen neuen Standard für Qualität, Design, Bedienkomfort und Funktionalität in der Welt der Küchengeräte. Mit ihren innovativen Lösungen und der unermüdlichen Hingabe für höchste Standards hat Gorenje bewiesen, dass sie die Erwartungen der modernen Küche übertreffen. Die 'designed by Ora Ito' Serie verkörpert das Beste aus beiden Welten: zeitlose Eleganz und moderne Technologie. Diese Auszeichnung ist somit nicht nur eine Ehre für das Team hinter der Serie, sondern auch eine Verpflichtung, weiterhin Spitzenleistungen in der Küchengeräteindustrie zu erzielen."

Weitere Informationen unter: www.gorenje.de

Über Gorenje:

Das Unternehmen und die Marke Gorenje mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und ist seit 2018 Teil der internationalen Hisense Gruppe. Heute beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 80.0000 Mitarbeiter in 42 Ländern. In Europa betreibt die Gruppe mit 9.800 Mitarbeitern drei Produktionsstätten in den Ländern Slowenien, Tschechien und Serbien sowie Konzern Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Schweden, Tschechien und Slowenien. Das Gorenje-Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch.

