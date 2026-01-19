Sharjah Government Media Bureau

Sharjah erreicht historischen WHO-Status als „Age-Friendly City“

Sharjah, VAE (ots)

Das Emirat Sharjah hat einen bedeutenden internationalen Meilenstein erreicht: Es wurde als „Advanced Affiliate“ in das globale Netzwerk für altersfreundliche Städte und Gemeinden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgenommen. Damit ist Sharjah die erste arabische Stadt, die diesen prestigeträchtigen Status erlangt.

Die Auszeichnung unterstreicht Sharjahs Engagement, das Wohlbefinden älterer Menschen zu fördern und ein inklusives, unterstützendes Umfeld für alle Altersgruppen zu schaffen. Sie steht im Einklang mit der Vision Sharjahs, eine zusammenhaltende Gesellschaft zu entwickeln, die den Menschen und sein Wohlergehen in den Mittelpunkt stellt.

Der Aufstieg von der Basis- zur „Advanced Affiliate“-Mitgliedschaft würdigt Sharjahs wegweisende Modelle bei der Umsetzung der WHO-Standards. Die Stadt gilt nun als Referenzpunkt und offizielle Anlaufstelle für andere Länder, die altersfreundliche Programme entwickeln. Sharjah hat bereits technischen Support geleistet und bewährte Praktiken mit Nachbarstaaten wie Oman, Kuwait, Saudi-Arabien und Katar ausgetauscht, wodurch die Stadt ihre Rolle als regionaler Vorreiter in der Sozialpolitik für ältere Bürger weiter festigt.

Maryam Majid Al Shamsi, Direktorin der Abteilung für soziale Dienste in Sharjah, betonte, dass der neue WHO-Status die humanitäre Vision Seiner Hoheit Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi widerspiegele, der das Wohl des Menschen in den Vordergrund stellt.

Asma Al Khudari, Direktorin des Büros für altersfreundliche Städte in Sharjah, wies darauf hin, dass der Beitritt zum globalen Netzwerk im Jahr 2016 Sharjah die Entwicklung integrierter Aktionspläne und herausragender Initiativen ermöglicht habe. Der Status als „Advanced Affiliate“ signalisiere eine noch stärkere Einhaltung internationaler Standards, erweitere die Teilnahme an globalen Foren, steigere die internationale Anerkennung und stärke strategische Partnerschaften mit internationalen Organisationen.

Original-Content von: Sharjah Government Media Bureau, übermittelt durch news aktuell