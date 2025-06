Bumble

Umfrage: Die Deutschen lieben Urlaubsflirts

Die Dating App Bumble untersucht die Wirkung von Reisen auf Datingverhalten und Beziehungsdynamiken

Neue Eindrücke, weniger Routine, mehr Offenheit - Der Urlaub verändert nicht nur den Tagesablauf, sondern auch unser Sozialverhalten. Pünktlich zur Reisesaison wertet die Dating App Bumble aktuelle Umfrageergebnisse aus und zeigt, wie sich Reisen auf Flirtverhalten, emotionale Nähe und Beziehungsdynamiken auswirkt. Nicole Engel, Diplom-Psychologin und Bumble-Expertin, ordnet die Ergebnisse ein.

Mehr Offenheit und Leichtigkeit

In einer aktuellen Bumble Befragung gibt die Mehrheit (82 Prozent) an, im Urlaub spontaner zu sein.* Die Expertin erklärt dies mit einer Veränderung unseres Hormonhaushalts: "Sonne, neue Eindrücke und die Distanz zum Alltag senken den Cortisolspiegel - also unser Stressniveau - und aktivieren gleichzeitig Glückshormone wie Dopamin, Oxytocin und Endorphine." Das schaffe emotionale Zugänge, die im Alltag oft blockiert seien, und fördere Offenheit und Lust nach neuen Verbindungen.

Flirten abseits des Alltags

Auch beim Kennenlernen zeigen sich Veränderungen. Rund 56 Prozent der Befragten flirten im Urlaub mehr als zu Hause**, gut jede:r Zweite (53 Prozent) sucht gezielt nach romantischen Begegnungen.* "Ungewohnte Umgebungen stimulieren unsere Sinne. Das kann die emotionale Präsenz und Anziehung verstärken", so Engel.

Beziehungsdynamiken im Realitätscheck

Wer in der Datingphase gemeinsam verreist, erlebt einander oft authentischer und unmittelbarer als bei klassischen Dates. Dinge wie Entscheidungsverhalten, Kommunikationsstil oder der Umgang mit Stress treten schneller zutage und können Hinweise auf die langfristige Kompatibilität der Personen geben, sagt die Psychologin.

Gleichzeitig können gemeinsame Erlebnisse die emotionale Verbindung stärken. Die Hälfte (52 Prozent) der Befragten empfindet geteilte Interessen - etwa beim Reisen - als Form von Intimität. Für 60 Prozent der befragten Frauen haben gemeinsame Werte und Interessen mittlerweile eine höhere Relevanz als äußere Merkmale.***

* Bumble Befragung unter 5.610 Mitgliedern zwischen dem 26. Mai und 5. Juni 2023

** Bumble Befragung unter 1.026 Mitgliedern zwischen dem 21. und 26. Februar 2025

*** Bumble Befragung unter 41.294 Mitgliedern zwischen dem 19. und 23. September 2024

