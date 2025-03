Bitpanda

Bitpandas weibliche Investoren setzen auf eine langfristige Anlagestrategie

Wien (ots)

81 % der befragten Anlegerinnen bezeichnen sich als unerfahren, zeigen jedoch eine klare Präferenz für langfristige Investitionen: 49 % investieren für 1-5 Jahre, 39 % planen für mehr als 5 Jahre.

Frauen bevorzugen etablierte Kryptowährungen, wobei Bitcoin (30 % der Frauen vs. 24 % der Männer) die häufigste Erstinvestition darstellt.

Bitpanda, Europas führende Plattform für digitale Vermögenswerte, hat das Investitionsverhalten seiner weiblichen Nutzerinnen analysiert. Die Ergebnisse der Umfrage und Handelsdaten der letzten 12 Monate zeigen, dass viele Frauen die Plattform als ersten Zugang zu Finanzmärkten nutzen - und dies mit einem klaren Fokus auf langfristige Finanzplanung.

Die Studie zeigt auch, dass 24 % der weiblichen Anleger glauben, dass mangelndes Wissen über Geldanlagen ihre größte Herausforderung ist, während 41 % angaben, dass ein Mangel an freiem Geld sie daran hindert, ihre Anlageziele zu erreichen.

Trotz dieser Herausforderungen nutzen sie aktiv die vertrauenswürdige und zugängliche Plattform von Bitpanda, um die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen.

Eine langfristige Perspektive

Die Handelsdaten der weiblichen Nutzer von Bitpanda haben gezeigt, dass sie ihre Investitionen über alle Anlageklassen hinweg eher über einen etwas längeren Zeitraum halten als Männer.

Dies deckt sich mit den Umfragedaten, die zeigen, dass 50 % der weiblichen Anleger auf langfristiges finanzielles Wachstum ausgerichtet sind, wobei 39 % Investitionen für mehr als fünf Jahre planen und 49 % einen mittelfristigen Ansatz (1-5 Jahre) anstreben.

Bitcoin bleibt die beliebteste Investition

Sobald sie auf der Plattform sind, zeigen männliche und weibliche Anleger leicht unterschiedliche Ansichten, wenn es um die Auswahl ihrer ersten Investitionen geht. Während Bitcoin sowohl bei Männern (24 %) als auch bei Frauen (30 %) die beliebteste Erstinvestition bleibt, zeigt der Unterschied in der Beliebtheit eine leichte Präferenz der weiblichen Anleger für etablierte Coins. Insgesamt wählt mehr als die Hälfte der weiblichen Investoren von Bitpanda eine etablierte Kryptowährung als erste Anlage, wobei 54 % entweder in Bitcoin, Ethereum oder XRP investieren.

Obwohl sie sagen, dass sie noch am Anfang ihrer Investitionsreise stehen, erhöhen die weiblichen Nutzer von Bitpanda stetig ihr Engagement in Kryptowährungen. Frauen, die im Januar 2024 mit dem Investieren begonnen haben, haben ihr Investitionsvolumen im vergangenen Jahr um durchschnittlich 8,1 % erhöht, was ein wachsendes Vertrauen in die Anlageklasse zeigt.

Barrieren für Investitionen abbauen

Obwohl sich nur 3 % der weiblichen Befragten als erfahrene Investoren betrachten, die eine langfristige Strategie verfolgen, deuten die Daten darauf hin, dass der Zugang zu vertrauenswürdigen, regulierten und benutzerfreundlichen Plattformen wie Bitpanda mehr Frauen einen Weg zu den Finanzmärkten eröffnet.

Bitpanda setzt sich weiterhin dafür ein, das Investieren sicher und zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, in die Vermögenswerte seiner Wahl zu investieren, wann immer er es möchte.

