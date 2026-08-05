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Wer zu spät plant, zahlt zu viel: Sascha Drache verrät, warum die Exit-Steuer für Unternehmer schon Jahre vor dem Verkauf entschieden wird

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Langenfeld (ots)

Unternehmer treiben ihre GmbH voran, steigern Umsätze und schaffen erhebliche Werte. Doch beim Exit zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Die operative Performance stimmt, die Struktur dahinter bleibt unbeachtet. Genau hier liegt der Hebel, der über Millionen entscheidet. Wann diese Weichen gestellt werden müssen und warum viele Unternehmer diesen Moment verpassen, erfahren Sie hier.

Das Geschäft läuft, die Zahlen stimmen und das Unternehmen wächst kontinuierlich. Für viele Unternehmer liegt der Exit gedanklich noch in weiter Ferne. Während der Fokus klar auf den Mitarbeitern, Kunden und der Marktposition liegt, rücken strategische Fragen zur späteren Vermögensstruktur dabei häufig in den Hintergrund, nicht zuletzt, weil der laufende Erfolg eine gewisse Sicherheit vermittelt und den Blick auf langfristige Weichenstellungen überlagert. Genau darin liegt jedoch das Problem: Wer sich erst mit dem Verkauf beschäftigt, wenn ein Käufer bereits vor der Tür steht, hat die entscheidenden Weichen längst gestellt – oft unbewusst und meist zum eigenen Nachteil. In der Folge kommt es zu unnötig hohen Steuerlasten und verlorenen Gestaltungsspielräumen, die sich im Nachhinein nicht mehr korrigieren lassen. „Wer seine Exit-Struktur zu spät plant, entscheidet sich oft unbewusst für die steuerlich teuerste Variante und verliert einen erheblichen Teil seines aufgebauten Vermögens“, warnt Sascha Drache.

„Der entscheidende Hebel zur Reduzierung der steuerlichen Belastung beim Unternehmensverkauf liegt nicht im Verkaufsprozess selbst, sondern in der frühzeitigen Strukturierung des Unternehmens“, erklärt Sascha Drache. Seit über 20 Jahren befasst er sich mit der Gestaltung von Unternehmensstrukturen, Nachfolgelösungen und der Absicherung von Familienvermögen. Seine Erfahrung zeigt: Die größten Risiken entstehen selten im operativen Geschäft, sondern in fehlender oder zu spät getroffener Nachfolgeplanung. Im Rahmen seiner Stiftungsberatung unterstützt er Unternehmerfamilien dabei, genau diese Risiken frühzeitig zu erkennen und in tragfähige Strukturen zu überführen. Ziel ist es, familiäre Versorgung, unternehmerische Kontinuität und langfristige Stabilität miteinander zu verbinden.

Der Exit ist kein Ereignis, sondern eine Strukturentscheidung

Viele Unternehmer betrachten den Exit als klaren Stichtag – den Moment, in dem Preis und Vertragsdetails verhandelt werden. Tatsächlich wird die Weiche dafür jedoch deutlich früher gestellt. Ein Beispiel verdeutlicht die Tragweite: Beim Verkauf einer GmbH für 10 Millionen Euro können rund 6 Millionen Euro steuerpflichtig werden. Bei einem Steuersatz von 45 Prozent entspricht das einer Belastung von etwa 2,7 Millionen Euro. Diese Steuer entsteht nicht durch den Verkauf selbst, sondern durch die zuvor gewählte Struktur.

Im Kern geht es dabei um eine einfache Frage: Wem gehören die Anteile an der GmbH? Liegen sie im Privatvermögen oder in einer vorgelagerten Struktur, verändert sich die steuerliche Ausgangslage grundlegend. Wer seine Anteile privat hält, akzeptiert automatisch die volle Wirkung der persönlichen Besteuerung und damit eine entsprechend hohe Belastung. Wird hingegen frühzeitig eine Holding-Struktur aufgebaut, verschiebt sich die Ausgangslage deutlich und macht im Ergebnis oft den Unterschied zwischen einer Steuerlast in Millionenhöhe und einer deutlich geringeren Belastung aus.

Privatverkauf, Holding oder Stiftung: Wie die Struktur über Millionen entscheidet

Wie sich diese strukturellen Unterschiede konkret auswirken, zeigt sich beim Blick auf die steuerliche Behandlung im Exit. Beim privaten Verkauf greift in der Regel das Teileinkünfteverfahren, wodurch 60 Prozent des Gewinns steuerpflichtig werden, mit entsprechend hoher Belastung bei größeren Verkaufssummen. Genau an diesem Punkt wird sichtbar, wie stark die gewählte Struktur den tatsächlichen Nettoerlös beeinflusst. In der Praxis bedeutet das: Ein großer Teil des aufgebauten Unternehmenswerts fließt nicht in das eigene Vermögen, sondern direkt in die Steuerlast.

Wird hingegen eine GmbH-Holding vorgeschaltet, verändert sich diese Ausgangslage grundlegend. Durch das sogenannte Schachtelprivileg bleiben 95 Prozent des Gewinns steuerfrei, wodurch sich eine effektive Steuerbelastung von rund 1,5 Prozent ergibt. Entscheidend ist dabei nicht nur die reine Steuerersparnis, sondern vor allem die Möglichkeit, den Verkaufserlös im System zu belassen und gezielt weiter zu reinvestieren, statt ihn unmittelbar entnehmen zu müssen.

Ein zentraler Punkt wird allerdings oft erst nach dem Verkauf sichtbar: was mit dem Erlös tatsächlich passiert. Wird der Gewinn privat vereinnahmt, steht er zwar unmittelbar zur Verfügung, verliert jedoch gleichzeitig einen erheblichen Teil seiner wirtschaftlichen Wirkung durch die Besteuerung. Innerhalb einer Struktur hingegen kann das Kapital gebündelt und gezielt weiter eingesetzt werden – etwa für neue Beteiligungen, Immobilien oder andere Anlageformen. Gerade über einen längeren Zeitraum entsteht daraus ein klarer Effekt: Während privat entnommene Mittel einmalig wirken, kann Kapital innerhalb einer Struktur weiterarbeiten und zusätzliche Erträge generieren. Genau dieser Unterschied entscheidet in vielen Fällen darüber, ob ein Verkauf lediglich Vermögen sichert – oder die Grundlage für weiteres Wachstum schafft.

Eine Familienstiftung kann diese Belastung nochmals weiter reduzieren und im Beispiel auf etwa 0,75 Prozent senken. Im direkten Vergleich zur Holding ist dieser Unterschied beim Exit jedoch geringer, als häufig angenommen. Entscheidend ist vielmehr, dass das Kapital auch langfristig innerhalb einer stabilen Struktur gebunden bleibt und unabhängig von persönlichen Lebenssituationen weitergeführt werden kann. Genau hier setzt die Familienstiftung an: Sie trennt Vermögen und Eigentum konsequent voneinander und schafft damit eine eigenständige Struktur außerhalb der persönlichen Vermögenssphäre – mit dem Ziel, Vermögen nicht nur zu sichern, sondern über Generationen hinweg zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Der Exit als Strukturentscheidung: Was nach dem Verkauf wirklich zählt

Die entscheidende Differenz zeigt sich allerdings nicht im Moment des Verkaufs, sondern in dem, was danach folgt. Denn mit dem Verkauf verschiebt sich der Fokus: Aus operativem Unternehmenswert wird langfristig zu steuerndem Vermögen. Genau hier bestimmt die gewählte Struktur, wie dieses Vermögen geschützt, genutzt und weiterentwickelt werden kann.

Die GmbH-Holding ermöglicht Reinvestitionen und hält Vermögen flexibel, bleibt jedoch im persönlichen Eigentum des Unternehmers – und damit auch in klassischen Risikoszenarien wie Erbfall, Scheidung oder Haftung angreifbar. Die Familienstiftung setzt an einer anderen Stelle an: Sie trennt Vermögen und Eigentum konsequent voneinander und schafft damit eine eigenständige Struktur außerhalb der persönlichen Vermögenssphäre. „Eine Stiftung gehört sich selbst – genau darin liegt ihr größter Vorteil im Vermögensschutz“, erklärt Sascha Drache. Dadurch entsteht eine stabile, langfristig ausgerichtete Vermögensordnung, die unabhängig von individuellen Lebensrisiken funktioniert.

Der Zeitpunkt der Umsetzung spielt dabei eine zentrale Rolle. Viele Unternehmer handeln zu spät und verlieren dadurch entscheidende Gestaltungsmöglichkeiten. Sperrfristen von bis zu sieben Jahren verhindern kurzfristige Optimierungen und können dazu führen, dass steuerliche Vorteile vollständig entfallen. „Wer zu spät handelt, verliert nicht nur Steuervorteile, sondern ganze Gestaltungsmöglichkeiten“, warnt Sascha Drache. Selbst teilweise erfüllte Fristen führen in der Praxis zu spürbaren Nachteilen.

Der Verkauf markiert damit keinen Abschluss, sondern den Übergang in eine neue Phase. Im Mittelpunkt stehen nun nicht mehr Wachstum und operatives Geschäft, sondern Schutz, Struktur und die gezielte Steuerung des Vermögens. Wer diesen Übergang frühzeitig plant, schafft die Grundlage für nachhaltigen Vermögensaufbau – und vermeidet Entscheidungen, die sich später nicht mehr korrigieren lassen. „Nicht der Verkauf entscheidet über den Erfolg – sondern die Struktur dahinter. Wer sie zu spät gestaltet, trifft die teuerste Entscheidung oft unbewusst“, fasst Sascha Drache zusammen.

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