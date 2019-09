Social-Media-Star wird zum Bestseller-Autor: / Biyon Kattilathu schafft direkt den Sprung vom Web zum Print in die SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch Platz 4

GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Biyon Kattilathu schafft direkt den Sprung vom Web zum Print in die SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch Platz 4

Das erste Buch von Social-Media-Star Dr. Biyon Kattilathu ist kaum erschienen und schon in der SPIEGEL-Bestsellerliste Sachbuch auf Platz 4 eingestiegen: "Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt" beweist, dass Social-Media-Fans durchaus zum Buch greifen. Die Themen rund um Lebenshilfe, Selbstentwicklung und persönliches Glück bilden den aktuellen Wachstumsbereich in der Ratgeber-Buchbranche.

Motivations-Entertainer Biyon Kattilathu ist in seinem Buch dem Glück auf der Spur und tut das, was er sowohl auf Instagram und Co. als auch auf der Bühne am besten kann: Geschichten erzählen. Der Hagener, der als Kind indischer Einwanderer von der Intensität des Lebens in indischen Städten fasziniert ist, erzählt von dem Rikscha-Fahrer Rahul und seinen Fahrgästen, die alle nach der Fahrt nicht nur am Ziel sind, sondern auch etwas glücklicher als vorher. Auf den Fahrten kreuz und quer durch Neu-Delhi geht es um Liebe und Verlust, Angst und Mut, Verletzlichkeit und Selbstliebe, Aufrichtigkeit und das konsequente Verfolgen unserer Lebensziele sowie die Kraft, zu uns zu stehen und Entscheidungen zu treffen, die uns stark machen für die Herausforderungen des Lebens. So wie Biyon Kattilathu in seiner Eigenschaft als Motivationstrainer und Lebenslehrer hilft der Rikscha-Fahrer Rahul ganz nebenbei auf der Fahrt jedem seiner Gäste bei kleinen und größeren Lebensproblemen und begleitet sie ein Stück auf ihrer Reise. Das Buch ist eine Erzählung, die Rat gibt und gleichzeitig ein Ratgeber, der sich liest wie ein Roman. Seinen Lesern gibt Biyon Kattilathu mit auf den Weg: "Das Buch ist für mich eine Herzensangelegenheit und eine Einladung an euch: Macht das Buch zu eurem Buch, lasst Gefühle beim Lesen zu, lasst den Gedanken freien Lauf und lasst euch mitnehmen. Die Reise geht los - und sie kann mit eurer Offenheit überallhin führen."

Am Ende jeden Kapitels kann der Leser eine Videobotschaft abrufen und Biyon persönlich am Ort der jeweiligen Geschichte erleben und mit ihm die Reise reflektieren. Neben Gedankenanstößen und Inspiration erwarten den Leser Humor und Lebensfreude, denn: "Glück ist kein Ziel, sondern eine Lebenseinstellung.", so Biyon Kattilathu. Sein Glückstipp Nummer 1: "Sei dankbar! Es gibt so viele, oft auch kleine Dinge in unseren Leben, für die wir dankbar sein können. Wenn wir uns dies bewusstmachen, sind wir auf Dauer zufriedener. Stell dir jeden Tag einen Wecker und denke kurz eine Minute darüber nach, wofür du heute dankbar bist."

Zum Autor Biyon Kattilathu:

Dr. Biyon Kattilathu, Kind indischer Einwanderer, im Ruhrpott aufgewachsen, war jüngster Schwarzgurt und deutscher Meister im Taekwondo und Teil der Nationalmannschaft. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und promovierte in Motivationspsychologie. Nach Stationen als Universität-Dozent wurde er als Keynote-Speaker und Motivationstrainer bekannt. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte Biyon Kattilathu durch seine motivierenden Videos auf Facebook, Youtube und Instagram. Über alle Kanäle hat er 900.000 Follower. 2019/2020 ist Biyon Kattilathu im ganzen deutschsprachigen Raum mit seinem Bühnen-Programm "Weil jeder Tag besonders ist" auf Tour. https://biyon.de

