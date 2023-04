FYE International Recruiting GmbH

Selbst bewerben war gestern: 7 Gründe, warum Medizin-Fachkräfte sich vermitteln lassen sollten

Obwohl sich medizinische Fachkräfte aufgrund des weiterhin hohen Personalbedarfs über eine vorteilhafte Verhandlungsposition freuen dürfen, gestaltet sich die Suche nach einem neuen Arbeitgeber häufig schwierig: Zu oft geraten sie an Unternehmen, die nur wenige ihrer Anforderungen und Bedürfnisse erfüllen - und verschwenden wertvolle Zeit mit Bewerbungen, die ins Leere laufen.

"Auch wenn man eine begehrte Fachkraft ist - das ersetzt keine ordentliche Karriereplanung", sagt der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, Dirk Bachmann. Die Personalagentur bringt täglich medizinische Fachangestellte mit Kliniken und Rehaeinrichtungen zusammen und gibt in diesem Artikel Einblicke, warum medizinische Fachkräfte über klassische Bewerbungen nur noch selten einen Arbeitgeber finden, der wirklich zu ihnen passt - und nennt sieben Vorteile, die eine Personalvermittlung hierbei bietet.

1. Umfassender Überblick

Medizin-Fachkräfte, die auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen sind, sollten sich an eine Personalvermittlung wenden, um von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren. Mit ihrer Unterstützung erhalten Bewerber nicht nur einen umfassenden Überblick über die aktuellen Mediziner Jobs, sondern erfahren auch von attraktiven Stellenangeboten im Gesundheitsbereich, die mitunter noch gar nicht ausgeschrieben sind.

2. Bessere Chancen

Durch ihre weitreichenden Kontakte zu Netzwerken und Arbeitgebern haben Personalvermittlungen weitaus mehr Möglichkeiten, passende Stellenangebote für medizinische Fachangestellte zu finden. Medizin-Fachkräfte müssen nicht erst selbst intensiv recherchieren und sich einlesen, sondern erhalten exklusive Informationen über vakante Stellen, die wirklich zu ihren Vorstellungen passen.

3. Solide Verhandlungsbasis

Die Personalvermittlung hat exklusiven Zugang zu geeigneten Arbeitgebern und internen Ärztestellen sowie weiteren Stellenangeboten für medizinische Fachangestellte. Dadurch ist sie für Medizin-Fachkräfte ihr Sprungbrett in die Zukunft. Für Bewerber steigen die Chancen, eine attraktive Stelle anzutreten und ihre Karriere aktiv voranzutreiben. Zudem erhalten sie einen umfassenden Überblick über das Gehaltsgefüge - und damit eine solide Verhandlungsbasis im Vorstellungsgespräch.

4. Deutliche Zeitersparnis

Oft ist es für Bewerber unangenehm, den ersten Kontakt zu einem potenziellen Arbeitgeber herzustellen. Durch eine Personalvermittlung werden medizinischen Fachangestellten diese Probleme abgenommen, was den gesamten Ablauf des Bewerbungsverfahrens vereinfacht. Auch ist der Zeitaufwand für Bewerber viel geringer, da aktiv nach passenden Stellenangeboten gesucht wird. Die Bewerber müssen somit nicht lange suchen oder kontinuierlich Stellenportale durchforsten.

5. Kostenlose Dienstleistung

Da Personalvermittlungen erfolgsbasiert arbeiten, profitieren Arbeitnehmer doppelt: Zum einen sind die Leistungen kostenlos, da die Personalvermittlung vom Arbeitgeber bezahlt wird. Zum anderen begleitet sie den gesamten Bewerbungsprozess - von der Suche nach vakanten und passenden Mediziner Jobs über das Job-Interview bis hin zum Beenden der Probezeit.

6. Mehr Flexibilität

Die Suche nach einem passenden Job kann langwierig und nervenaufreibend sein, zumal jeder Bewerber andere Vorstellungen von der perfekten Stelle hat. Ob Vollzeitarbeit oder Teilzeitstelle: Eine Personalvermittlung bietet Bewerbern Flexibilität und Unabhängigkeit, denn sie filtert permanent passende Jobangebote aus ihrem Stellenpool heraus. Selbst, wenn Medizin-Fachkräfte nicht aktiv auf der Suche sind, werden sie jederzeit über vakante Stellen informiert, so dass sie bei Bedarf schnell handeln können.

7. Wertvolle Erfahrungen

Auch, wenn es darum geht, Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln und den eigenen Erfahrungsschatz zu erweitern, sind Personalvermittlungen eine hervorragende Option. So werden Medizin-Fachkräfte nicht nur fortlaufend über vakante Arzt Jobs, Oberarzt Stellenangebote, Pflege Jobs in der Nähe und sonstige Jobs im Gesundheitsbereich informiert, sondern erhalten zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei verschiedenen Arbeitgebern Probe zu arbeiten.

Über FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING:

Dirk Bachmann ist Personalrecruiter und Geschäftsführer der Personalberatung und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Seit 2012 im Gesundheitswesen aktiv, kennen die Recruiting-Experten die Personalsituation im deutschen Gesundheitswesen genau. Zusammen mit seinem Team unterstützt Dirk Bachmann Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Rehaeinrichtungen dabei, ihre offenen Stellen im Gesundheitswesen mit dem richtigen Personal zu besetzen - von Ärzten und Therapeuten bis hin zu Pflege-, Verwaltungs- und Managementkräften aus dem In- und Ausland. So rekrutieren sie auch Fachkräfte aus Kirgisistan und Tadschikistan und begeistern sie für den deutschen Arbeitsmarkt. Mehr Informationen unter: https://find-your-expert.com/fuer-bewerber

