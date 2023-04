FYE International Recruiting GmbH

Hoch hinaus auf der Karriereleiter - So unterstützt FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING Personal aus dem Gesundheitswesen bei der Karriereplanung

Berlin (ots)

Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam unterstützt das Team der Personalberatungsagentur Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Rehazentren in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, ihre offenen Stellen mit passenden medizinischen Fachkräften aus dem In- und Ausland zu besetzen. So unterstützen die Experten auch Pflegekräfte aus Kirgistan und Tadschikistan dabei, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zusätzlich sorgen sie durch Kooperationspartner für deren Spracherwerb und vermitteln die Pflegekräfte anschließend in passende Stellen. Hier erfahren Sie, wie das Expertenteam Personal aus dem Gesundheitswesen bei ihrer Karriereplanung unterstützt.

Eine Karriere im Gesundheitswesen ist für viele Menschen mehr Berufung als Beruf. Kein Wunder, schließlich vereinen Jobs in der Gesundheitsbranche zahlreiche Vorteile: Nicht nur handelt es sich um ein interessantes Tätigkeitsfeld, das im Dienste der Menschheit steht - die Arbeit im Gesundheitswesen ist auch deswegen so begehrt, weil der medizinische Bereich stetig wächst. Zudem bietet eine Karriere in der Gesundheitsbranche einen sicheren Arbeitsplatz, der von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend unbeeinträchtigt ist. "Ob Arzt, Pflegekraft, Physiotherapeut oder medizinischer Leiter: Es gibt unzählige Möglichkeiten, im Gesundheitswesen erfolgreich zu sein, egal ob es sich dabei um Pflege Jobs im allgemeinen oder auch um diverse Mediziner Jobs handelt", weiß Dirk Bachmann von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Allerdings kann die Karriereplanung in der Gesundheitsbranche eine Herausforderung sein, da der Bereich oft sehr komplex ist. Zu oft geraten Bewerber an Arbeitgeber, die nur wenige ihrer Bedürfnisse erfüllen. In der Folge laufen viele Bewerbungen ins Leere, obwohl der Personalbedarf im Gesundheitswesen weiterhin hoch ist." Eine ordentliche Karriereplanung ist damit auch für begehrte Fachkräfte essenziell.

Hier kann eine Personalvermittlung wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, die auf die Gesundheitsbranche spezialisiert ist, von unschätzbarem Wert sein: Indem sie die Interessen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kandidaten sorgfältig bewertet, ist sie dazu in der Lage, sie mit passenden Stellenangeboten zu versorgen, die nicht nur ihren Vorstellungen entsprechen, sondern ihnen auch dabei helfen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Erfahren Sie im Folgenden, wie die Personalberater Personal im Gesundheitswesen bei ihrer Karriereplanung unterstützen.

Am Anfang steht das Abstimmungsgespräch

FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING rekrutiert hauptsächlich über die eigene Webseite, aber auch über Jobportale wie Indeed oder Social-Media-Plattformen wie LinkedIn. Sobald sich ein Interessent über eine Stellenanzeige oder das Kontaktformular bei der Personalberatung meldet, wird das Expertenteam tätig, um ein kurzes Abstimmungsgespräch zu vereinbaren. Dieses Gespräch findet in der Regel telefonisch statt. Erfragt werden dabei alle relevanten Eckdaten, die benötigt werden, um eine wirklich passende Stelle für den Bewerber zu finden - von der gewünschten Position über die Gehaltswünsche bis hin zu den regionalen Vorstellungen. Zudem bietet sich den Kandidaten im Rahmen des persönlichen Gesprächs die Gelegenheit, über das Gehaltsgefüge und die Stellensituation am Markt zu sprechen. Viel Wert legen die spezialisierten Berater von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING dabei auch auf die Frage, was die nächsten Schritte in der Karriereplanung des Bewerbers sein könnten. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, sich an einer höheren Position zu versuchen.

In wenigen Schritten zum Traumjob

Im Anschluss an das Abstimmungsgespräch begeben sich die Recruiting-Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING aktiv auf die Suche nach geeigneten Stellen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Honorararzt Stellenangebote, Assistenzarzt- oder Chefarztstellen, Pflege Jobs, Management Positionen für kaufmännisches Personal oder um Stellen im therapeutischen Bereich handelt, die Experten finden die Stelle, die wirklich zu den Bedürfnissen des Bewerbers passt. Dafür ist es erforderlich, dass der Kandidat der Personalvermittlung seinen Lebenslauf zur Verfügung stellt. Nur so können permanent passende Jobangebote aus dem Stellenpool herausgefiltert werden. Am Ende wählt der Kandidat selbst aus, welche Stellenangebote ihm zusagen. Die Bewerbungsgespräche werden anschließend von den Personalberatern vereinbart. Gerne begleiten die Recruiting-Experten von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING den Bewerber auch bei der Vereinbarung von Probearbeiten oder der Verhandlung des Gehalts. Möglich ist all das nur dank des engen Kontakts der Personalvermittlung mit Bewerbern und Kliniken.

Original-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell