FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING: 5 Gründe, sich von einer Personalagentur vermitteln zu lassen

Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Die Personalberatungsagentur unterstützt Kliniken, Reha-Zentren sowie medizinische Versorgungszentren dabei, qualifiziertes Personal zu generieren. Gleichzeitig tragen ein eigenes Beratungsangebot und eine exklusive Auswahl an Arbeitgebern dazu bei, dass Bewerber eine Stelle finden, mit der sie langfristig zufrieden sind.

Für Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungspersonal wird es immer schwieriger, in Eigenregie einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Zwar haben sie theoretisch die Qual der Wahl, in der Praxis ist ein Jobwechsel aber mit erheblichem Aufwand verbunden. "Wer heutzutage selbst nach einem Job sucht, muss eine Vielzahl an Kanälen im Auge behalten und schlimmstenfalls mehrere Bewerbungsprozesse durchlaufen - zumal die besten Stellen nicht immer öffentlich ausgeschrieben werden", erklärt Dirk Bachmann von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Da viele Fachkräfte aber bereits im Dauerstress sind, wollen sie sich dies nicht zusätzlich zumuten - sie befinden sich in einem Dilemma. Eine mögliche Lösung dafür bieten Personalberatungsagenturen wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Diese kümmern sich darum, Fachkräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen - ganz gleich, ob es sich dabei um Assistenzarztstellen, Pflegejobs, Honorararzt Stellenangebote oder andere Jobs im Gesundheitsbereich handelt. Erfahren Sie im Folgenden, welche fünf Gründe außerdem dafür sprechen, sich von einer Personalagentur vermitteln zu lassen.

1. Für jeden Bewerber die passende Stelle

Die passende Stelle für sich zu finden, erweist sich nicht nur aus zeitlichen Gründen als mitunter große Herausfordern. So müssen sie jegliche Stellenportale durchforsten und sich stetig um neue vakante Stellen bemühen. Eine Personalberatungsagentur hingegen hat nicht nur den gesamten Markt im Blick und verfügt über weitreichende Branchenkenntnisse, sie weiß zudem meist von vakanten Stellen, bevor diese überhaupt ausgeschrieben werden. Zudem erhält sie durch den stetigen Kontakt zu den entsprechenden Unternehmen Insights, die Bewerbern meist verwehrt bleiben. Die Experten wissen damit um den Arbeitsalltag, die Werte und Vorteile des Arbeitgebers sowie um die Qualifikationen, Wünsche und Vorstellungen der Bewerber - auch hinsichtlich Gehalt, Region und Anstellungsverhältnis - und können sie so in exakt auf sie zugeschnittene Stellen vermitteln.

2. Geringer Aufwand auf Bewerberseite

Der Aufwand hält sich auf Bewerberseite damit sehr in Grenzen. Schließlich wird die bereits angesprochene Suche vakanter Stellen komplett von der Personalagentur übernommen, was eine entscheidende Zeitersparnis bedeutet. Diese weitet sich auch auf die Bewerbungsprozesse an sich aus. So übermitteln Bewerber einmalig ihre Vorstellungen zu den Eckdaten ihrer Wunschstelle, ihre Qualifikationen und Kenntnisse an die Agentur, welche sie dann bei suchenden Unternehmen bewirbt. Das sorgt nicht nur für weniger Mühe aufseiten der Bewerber, sondern begünstigt zudem schnelle und effiziente Abläufe.

3. Mehr Verhandlungsspielraum bei den Arbeitsbedingungen

Zudem profitieren Bewerber von der Expertise entsprechender Agenturen. Schließlich sind diese meist seit langer Zeit in der Branche tätig, entsprechend bekannt und konnten sich so ein gewisses Standing bei den Unternehmen aufbauen. Begünstigt wird dies auch durch den regen Austausch der Agenturen mit den Unternehmen. Letztere vertrauen auf deren Expertise, weshalb es Personalagenturen möglich ist, Bewerber noch einmal in einem ganz anderen Licht zu präsentieren, als sie selbst es gekonnt hätten. Das bringt Bewerbern einen entscheidenden Vorteil auch gegenüber anderen Bewerbern und macht sich nicht zuletzt auch bei den Gehaltsverhandlungen bezahlt. Ferner können auch zusätzliche Benefits gemäß der Wünsche des Bewerbers vereinbart werden - zum Beispiel eine bessere Work-Life-Balance oder zusätzliche Urlaubstage.

4. Persönliche Karriereberatung durch eigene Experten

Um Bewerber im Bewerbungsprozess zu unterstützen, bieten einige Agenturen, darunter auch FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, ein eigenes Beratungsangebot. Sie haben den gesamten Markt im Blick und können Bewerbende so auch bei der Wahl des Berufs unterstützend zur Seite stehen, indem sie die verschiedenen Berufsprofile beleuchten. Indem sie sie zudem darüber aufklären, worauf Personalverantwortliche in den Unterlagen sowie im persönlichen Gespräch achten, stellen die Experten Bewerber für den Erfolg auf. Die Beratung liefert Bewerbern somit das Rüstzeug, um sich dem potenziellen Arbeitgeber von der besten Seite zu präsentieren. Dadurch steigen ihre Chancen, schnell eine Zusage von einem Top-Arbeitgeber zu erhalten.

5. Keine Kosten für Bewerber

Zudem ist die Leistung der Personalagentur für Bewerber gänzlich kostenlos. Sie müssen sich daher nicht vor anfallenden Kosten fürchten und profitieren stattdessen von zahlreichen Vorteilen, die ihnen schon bald die Stelle bringen werden, die zu ihnen passt.

Eine Personalvermittlungsagentur wie FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING stellt daher die perfekte Möglichkeit dar, in eine Anstellung vermittelt zu werden, die nicht nur besser organisiert, sondern exakt auf die Kandidaten zugeschnitten ist. Auch jetzt sucht die Agentur nach qualifizierten Kandidaten, um diese in attraktive Stellen im Gesundheitswesen zu vermitteln. Wer sich nach einer neuen Anstellung wünscht, die zu einem passt, sollte daher nicht zögern und jetzt vom breiten Netzwerk der Experten zu profitieren.

