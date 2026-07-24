LearningSuite GmbH

Digitales Mitarbeiter-Onboarding im Handwerk: Wie ein Familienbetrieb mit LearningSuite.io Wissen sichert und Fehler reduziert

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

Über Generationen gewachsenes Wissen, täglich neue Baustellen, immer wieder die gleichen Fragen: Noch immer kämpfen viele Handwerksbetriebe damit, ihre eigentlich so umfassende Erfahrung weiterzugeben, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren. Auch bei Bedachungen Schmidt war genau das lange Alltag, bis ein neuer Ansatz alles veränderte. Was aber war passiert? Und noch wichtiger: Was können auch andere Betriebe daraus lernen?

In den meisten Handwerksbetrieben liegt das wichtigste Kapital nicht in Maschinen oder Werkzeugen, sondern im Kopf ihrer Mitarbeiter. Genau das wurde auch bei Bedachungen Schmidt deutlich: ein traditionsreicher Familienbetrieb, gegründet im Jahr 1863, geprägt von Erfahrungen über Generationen hinweg. Doch genau dieses Fachwissen war kaum strukturiert verfügbar. Immer wieder stellten Mitarbeiter dieselben Fragen – im Büro, auf der Baustelle oder unterwegs. Bauleiter wurden unterbrochen, Abläufe verzögerten sich, neue Mitarbeiter waren stark auf die Verfügbarkeit erfahrener Kollegen angewiesen. Die Folge: Zeitverlust, Unsicherheit und steigender Druck im Arbeitsalltag. „Wenn Wissen nur in einzelnen Köpfen steckt und nicht dauerhaft abrufbar ist, verliert der Betrieb täglich Zeit und irgendwann auch Qualität“, erklärt Florian Gerstner von LearningSuite.io.

„Der effektivste Weg ist es daher, das gesammelte Wissen so aufzubereiten, dass es jederzeit abrufbar ist – einfach, verständlich und direkt im Arbeitsalltag nutzbar“, fügt er hinzu. So wurde auch bei Bedachungen Schmidt eine Lösung gesucht, die Wissen nicht nur sammelt, sondern im Alltag wirklich nutzbar macht. Neue Mitarbeiter sollten schneller selbstständig arbeiten können. Erfahrene Kollegen sollten entlastet werden. Und Antworten sollten dort verfügbar sein, wo sie gebraucht werden: direkt im Betrieb, unterwegs oder auf der Baustelle. „Wir haben uns zunächst andere Anbieter angesehen, waren aber eher nicht so überzeugt – von dem Konzept, von der Umsetzung. Wir hatten kurze Zeit sogar überlegt, selbst Programmierer einzustellen und eine kleine Lernplattform aufzubauen“, erzählt Paul Schmidt, Geschäftsführer des Familienbetriebs. Letztlich fiel die Wahl aber auf LearningSuite.io, was den Grundstein für nachhaltige Veränderungen im Betrieb legen sollte.

Vom Chaos zur Struktur: Aufbau einer digitalen Wissensplattform bei Bedachungen Schmidt

Mit LearningSuite.io fand Bedachungen Schmidt demnach eine Plattform, die nach eigener Aussage nicht nur den eigenen Ansprüchen gerecht wurde, sondern weit darüber hinausging. Statt verstreuter Informationen entstand damit eine zentrale Wissensplattform: Arbeitsabläufe, Softwarezugänge, Zuständigkeiten und fachliche Inhalte wurden strukturiert hinterlegt. Besonders die sogenannten Hubs dienen heute als digitales Dashboard – ein Ort, an dem Mitarbeiter alle wichtigen Informationen gebündelt finden. Das Ergebnis: weniger Rückfragen, klarere Abläufe und ein spürbar entlasteter Arbeitsalltag.

Auch die Suchfunktion von LearningSuite.io sei dabei ein echter Gamechanger, so Paul Schmidt. Mitarbeiter können heute gezielt nach Arbeitsschritten, Prozessen oder Begriffen suchen und erhalten sofort passende Inhalte oder Videos. Gerade auf der Baustelle spart das wertvolle Zeit: Statt anzurufen oder zu warten, greifen Mitarbeiter direkt auf die benötigten Informationen zu. Die Möglichkeit, Inhalte mehrfach anzusehen, sorgt zusätzlich dafür, dass Abläufe sicher verstanden und korrekt umgesetzt werden.

Fehler reduzieren, Qualität steigern: Wie LearningSuite.io den Alltag von Bedachungen Schmidt veränderte

„Fehler im Handwerk können schnell fünf- oder sechsstellige Kosten verursachen. Deshalb ist Prävention entscheidend“, betont Florian Gerstner. Genau hier zeigt sich auch der größte Nutzen einer digitalen Wissensplattform wie LearningSuite.io: Mitarbeiter arbeiten sicherer, weil sie jederzeit auf verlässliche Informationen zugreifen können. Unsicherheiten werden reduziert, Nacharbeiten vermieden und die Qualität der Arbeit steigt spürbar. Für Bedachungen Schmidt bedeutet das nicht nur weniger Kosten, sondern auch zufriedenere Kunden und planbarere Projekte.

All das machte sich auch rasch im Team bemerkbar: Wo anfangs vereinzelt noch Skepsis herrschte, zeigten sich nahezu alle Mitarbeiter schnell begeistert. Entscheidend hierfür war insbesondere die einfache Bedienung der Plattform. Klare Strukturen, verständliche Navigation und die Nutzung auf dem Smartphone sorgten dafür, dass sich die Lösung schnell im Alltag etablierte. Heute ist LearningSuite.io fester Bestandteil des Betriebs – nicht als Zusatzaufwand, sondern als echte Unterstützung.

Damit hat sich Bedachungen Schmidt von einem Betrieb mit verstreutem Erfahrungswissen zu einem digital organisierten Unternehmen entwickelt. Gleichzeitig entsteht ein wachsendes System: Neue Inhalte werden kontinuierlich ergänzt, Feedback aus dem Team fließt direkt in die Weiterentwicklung ein und verbessert die Plattform laufend. „Im Endeffekt denke ich, dass wir durch LearningSuite und das gesamte Wissen, das wir jetzt seit Generationen angesammelt und dort abgespeichert haben, ganz klar die Qualität unserer Mitarbeiter sowie die gesamte Qualität des Unternehmens verbessern, da einfach viel weniger Fehler passieren“, fasst Paul Schmidt seine Erfahrungen mit LearningSuite.io zusammen.

Fazit: Ein Modell für die Zukunft im Handwerk

Am Ende zeigt die Entwicklung bei Bedachungen Schmidt vor allem, wie entscheidend der Umgang mit dem hauseigenen Wissen für den Erfolg im Handwerk ist. So helfen digitale Lösungen wie LearningSuite.io dabei, Erfahrung nicht nur zu bewahren, sondern sie aktiv nutzbar zu machen. Wer sein gesammeltes Fachwissen dabei strukturiert zugänglich macht, reduziert Fehler, spart Zeit und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum. „Für viele Handwerksbetriebe liegt genau darin der Schlüssel, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir wollen ihnen die nötige Plattform dafür bieten“, so Florian Gerstner abschließend.

Sie wollen eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben und das Fachwissen Ihres Betriebs nachhaltig sichern? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von LearningSuite.io und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: LearningSuite GmbH, übermittelt durch news aktuell