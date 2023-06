YuanTech Solar Co., Ltd.

Das europäische Debüt von YuanTech Solar auf der Intersolar Europe 2023!

SHANGHAI, 7. Juni 2023 /PRNewswire/-- YuanTech Solar, eine neue PV-Marke, wird seine umfassende Produktlinie von TOPCon-Modulen und sein neu entwickeltes YuanHome Solar Kit, ein tragbares Solarsystem für Zuhause, auf der Intersolar Europe 2023, die vom 14. Juni bis zum 16. Juni 2023 stattfindet, vorstellen. Das Unternehmen erwartet eine große Beteiligung von lokalen Händlern, Installateuren und Endnutzern an ihrem Stand (Stand Nr. C4.360).

Intersolar Europe ist die weltweit größte und wichtigste Fachausstellung in der Solarenergieindustrie und ein Treffpunkt für die großen Unternehmen der Branche. Für YuanTech Solar stellt die Veranstaltung ihren ersten Auftritt auf einer europäischen Ausstellung dar, die auf ihrer früheren erfolgreichen Teilnahme an der SNEC, der herausragenden globalen Ausstellung in der Welt der Photovoltaik (PV), aufbaut.

Auf der Veranstaltung wird YuanTech Solar sein komplettes Sortiment an TOPCon-Modulen mit einem Leistungsbereich von 435 W bis 575 W präsentieren. Die Module sind so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Anwendungsmöglichkeiten gerecht werden, einschließlich dezentraler Haushaltssysteme, kommerzieller und industrieller Dächer sowie großflächiger Kraftwerksprojekte. Darüber hinaus wird YuanTech Solar sein neu entwickeltes tragbares Solarenergiesystem YuanHome Solar Kit vorstellen. Das innovative System umfasst hocheffiziente TOPCon 435 W Solarmodule, Mikrowechselrichter, Wechselstromkabel, Halterungen und andere wesentliche Komponenten. Durch die nahtlose Kombination dieser Elemente erhalten die Nutzer Zugang zu einfacheren und sichereren Lösungen für grüne Energie, was die Anwendung von PV-Produkten in Haushaltsgeräteszenarien und Anwendungen im Zuhause beschleunigt.

Seit dem Übergang zur Massenproduktion im 4. Quartal 2022 verzeichnet YuanTech einen stetigen und wachsenden Auftragsfluss. Das Unternehmen hat zehn Megawatt-Module nach Deutschland, Belgien, Italien, der Schweiz und Rumänien ausgeliefert und expandiert allmählich in andere Märkte in der Region. Mr. Xie Jian, CEO von YuanTech Solar, betonte die Bedeutung Europas als etablierter Photovoltaikmarkt. Darüber hinaus betonte er das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung von Produkten, die unterschiedlichen Kundenanforderungen und Anwendungsszenarien. YuanTech freut sich darauf, eine wachsende Anzahl von Partnern durch die Bereitstellung effizienter Dienstleistungen und Lösungen zu unterstützen.

YuanTech Solar ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Dienstleistungen für die neue Generation von N-type TOPCon-Photovoltaikprodukten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet und plant 1,5 Milliarden Yuan zu investieren (ca. 224 Millionen US-Dollar), um eine Produktionsstätte für 5 GW-PV-Module in Chuzhou, Provinz Anhui, zu errichten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden, indem es einen marktorientierten Ansatz verfolgt und technologische Innovationen als treibende Kraft einsetzt, um den Wandel zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.

