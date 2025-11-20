news aktuell Academy

news aktuell Academy 2026 mit breitem Angebot an Online-Workshops und Inhouse-Schulungen

Die news aktuell Academy bietet 2026 ein breites Angebot an Trainings und Schulungsformaten für Fach- und Führungskräfte aus Kommunikation, PR und Marketing. Neben dem erfolgreich etablierten Programm an Webinar-Veranstaltungen stehen im kommenden Jahr insbesondere Inhouse-Schulungen und mehrteilige Workshops im Programm.

Die erfahrenen Referentinnen und Referenten vermitteln die Workshop-Inhalte praxisnah und mit dem Ziel, das Gelernte schnell und unmittelbar im eigenen Arbeitsalltag umsetzen zu können. Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy, unterstreicht die Vorteile dieses Formats: „Die Workshops vermitteln anwendungsorientiertes Wissen auf verständliche Weise. Mehrheitlich sind sie als Online-Format organisiert, so dass die Teilnahme unkompliziert möglich ist und einfach in den Berufsalltag integriert werden kann. Dank der kleinen Gruppengröße ist intensives und individuelles Lernen möglich. So gelingt professionelle Weiterbildung flexibel und effizient.“

Diese Workshop-Themen stehen in den ersten Monaten 2026 zur Wahl:

Wirksame Krisenkommunikation bei Cyber-Attacken

· Fünfteiliger Online-Workshop vom 27. Januar bis 10. Februar 2026

· Die Krisenexperten der Unternehmensberatung DUNKELBLAU helfen Unternehmen, sich professionell auf Cyber-Attacken vorzubereiten, damit sie im Ernstfall reaktionsfähig bleiben.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

Media Relations kompakt: Crashkurs für erfolgreiche Pressearbeit

· Zweitägiger Online-Workshop am 27. und 28. Januar 2026

· Kathrin Behrens liefert einen kompakten Einstieg in die erfolgreiche Medienarbeit. Sie erläutert verständlich und praxisorientiert die relevanten Bausteine und Instrumente moderner Medienarbeit.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

KI konkret 1: ChatGPT & Co im Einsatz für PR und Kommunikation

· Dreiteiliger Online-Workshop vom 17. Februar bis 3. März 2026

· KI-Profi Cordula Lochmann bietet Orientierung, Erklärungen und konkrete, handfeste Tipps für den wirkungsvollen Einsatz von KI in PR und Unternehmenskommunikation.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

KI konkret 2: Von guten zu exzellenten Ergebnissen mit ChatGPT & Co

· Dreiteiliger Online-Workshop vom 10. bis 24. März 2026

· KI-Profi Cordula Lochmann begleitet Unternehmen und Agenturen beim nächsten Schritt in der KI-gestützten Kommunikationsarbeit: Komplexe Aufgaben meistern, fortgeschrittene Prompt-Techniken beherrschen und KI strategisch in die eigenen Arbeitsabläufe integrieren

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

Wirkungsvolles Schreiben für PR und professionelle Kommunikation

· Sechsteiliger Online-Workshop vom 24. Februar bis 26. März 2026

· Die Text-Expertinnen Sabine Krippl und Ania Dornheim geben Tipps für abwechslungsreiche und zielgruppengerechte Texte. Sie erläutern Kreativtechniken und Instrumente, die im Arbeitsalltag konkret weiterhelfen.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

Corporate Sendeformate, die wirken

· Eintägiger Präsenzworkshop in Hamburg, 19. März 2026

· Die erfahrene TV-Produzentin Andrea Partscht gibt einen fundierten Einblick in die Welt erfolgreicher Sendeformate von Unternehmen, Organisationen, Stiftungen oder Verbände. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie sie Ihre Botschaften in Audio- oder Videoformaten strategisch schärfen und zielgerichtet vermitteln.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

Journalistisches Schreiben lernen – inkl. Einzelcoaching

· Sechsteiliger Online-Workshop vom 14. bis 30. April 2026

· Mit den Tipps und Erklärungen aus der Praxis der erfahrenen Journalistin und PR-Expertin Evelyn Steinbach lernen die Teilnehmerinnnen und Teilnehmer, wie sie die eigenen Content-Kanäle professionell bespielen und die wichtigsten journalistischen Darstellungsformen für die eigene Arbeit zur Geltung bringen können.

· Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf)

Anmeldungen zu diesen Workshops sind ab sofort per E-Mail an academy@newsaktuell.de möglich. Informationen zu den einzelnen Workshops sind auch hier abrufbar.

Alle, die Kenntnisse und Expertise aus unserem Schulungsangebot exklusiv für ihr Team, ihre Abteilung oder ihre Mitglieder zugänglich machen möchten, greifen auf das breite Angebot an Inhouse-Schulungen in der news aktuell Academy zurück.

Beispielhaft für die vielfältigen Themen stehen diese halb- bis eintägigen Formate, die entweder online oder in Präsenz durchgeführt werden können:

· Neue Ideen, frische Formulierungen und überraschende Perspektiven für wiederkehrende Themen

· SEO-Grundlagen in Zeiten von KI: Was Sie für GEO wissen sollten

· Richtig gut texten für digitale Medien

· Klartext statt Fachchinesisch: So kommunizieren Sie überzeugend und wirkungsvoll

· Krisenprävention: Vorbereitung auf den kommunikativen Ernstfall

· Bildrechte für PR und Medienarbeit: Rechtsgrundlagen für Profis

Informationen, Themen und Termine zum gesamten Programm können hier aufgerufen werden. Für weitere Informationen zu den Inhouse-Schulungen oder ein konkretes Angebot steht Marcus Heumann gerne zur Verfügung.

