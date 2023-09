ams OSRAM

"Licht aus dem Nichts": Neue ALIYOS(TM) LED-auf-Folie-Technologie von ams OSRAM sorgt für noch nie dagewesene Effekte in der Automobilbeleuchtung

Premstätten/München (ots)

ALIYOS(TM)-Technologie verschiebt die Grenzen der segmentbasierten Flächenbeleuchtung und ermöglicht eine individuelle Anpassung von Lichtmustern

Eigenschaften wie Transparenz, Dünnheit, Verformung in 2.5D und die Freiheit, neue Lichteffekte zu erzeugen, ermöglichen es den Kunden, sich mit ihren Beleuchtungslösungen zu differenzieren

Gesetzliche Anforderungen hinsichtlich der Helligkeit von Rückleuchten werden mit der ALIYOS(TM)-Technologie erfüllt

ALIYOS(TM) LED-auf-Folie-Technologie ermöglicht kundenspezifische, segmentierte Lichtlösungen in neuen Konfigurationen wie dreidimensionalen Anordnungen oder "unsichtbar" auf gebogenen Trägermaterialien angebracht

Die ALIYOS(TM)-Technologie spiegelt die führende Position von ams OSRAM bei Innovationen in der Automobilbeleuchtung wider

ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, stellt heute die Entwicklung seiner ALIYOS(TM) LED-auf-Folie-Technologie vor, die völlig neue Ansätze hinsichtlich Design, Konstruktion und Kreativität für Automobilbeleuchtungen bietet.

Automobilhersteller können ihre Markenidentität durch die ALIYOS(TM)-Technologie in der Außen- und Innenbeleuchtung auf bisher unerreichte Weise zum Ausdruck bringen und völlig neue dreidimensionale Beleuchtungs- und Animationseffekte erzeugen, um dynamische und individuelle Botschaften sowie Informationssignale für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer darzustellen.

Gerald Broneske, Vice President Global Product Marketing OS Automotive bei ams OSRAM, sagt: "Mit der Einführung der ALIYOS(TM)-Technologie macht ams OSRAM einen weiteren großen Schritt, um seine Position als einer der innovativsten Anbieter von Lichttechnik in der Automobilindustrie zu stärken. Die Einführung der fortschrittlichen LED-auf-Folie-Technologie markiert eine Revolution in der Art und Weise, wie LEDs in der Automobilbeleuchtung eingesetzt werden, und bietet den Kunden spannende neue Möglichkeiten zur Differenzierung von Fahrzeugmarken."

Transparente, flexible, dünne LED-Beleuchtung

Die ALIYOS(TM)-Technologie ermöglicht es ams OSRAM, Mini-LEDs auf ein dünnes, flexibles und transparentes Substrat aufzubringen. Verbunden durch fast unsichtbare Metallleitungen, können die Mini-LEDs in einzeln ansteuerbaren Segmenten in beliebiger Form frei angeordnet werden. Sie können so angebracht werden, dass Standardbeleuchtungsfunktionen wie Bremslicht oder Blinker möglich sind, aber auch einzigartige, kundenspezifische Formen und Animationseffekte erzeugt werden können. Die Mini-LEDs können auch zur Darstellung von Symbolen, Wörtern, Bildern oder abstrakten ästhetischen Dekorations-Mustern sowie für Informationen oder Warnungen verwendet werden.

Transparenz, ein besonderes Merkmal der ALIYOS(TM)-Technologie, erweckt in Kombination mit den Mini-LEDs den Eindruck, dass das Licht aus dem Nichts erscheint. Darüber hinaus können mehrere Folien hintereinander angeordnet werden, um neue 3D-Beleuchtungs- und Animationseffekte zu erzeugen.

ams OSRAM arbeitet bereits mit weltweit führenden Automobilzulieferern und Fahrzeugherstellern zusammen, um die neuen Möglichkeiten für die Innen- und Außenbeleuchtung von Fahrzeugen auszuloten. Ein Demonstrationsdesign nutzt die Transparenz des ALIYOS(TM)-Foliensubstrats, um neue 3D-Effekte in Rückleuchten zu erzeugen: Eine transparente Anordnung von drei hintereinander angeordneten ALIYOS(TM)-LED-Folien schafft ein Gefühl von Tiefe.

Ein anderes Design zeigt, dass die ALIYOS(TM) LED-Folientechnologie in gebogenen Fahrzeugoberflächen eingesetzt werden kann und im ausgeschalteten Zustand unsichtbar ist, wodurch der "Licht aus dem Nichts"-Effekt entsteht.

Dank der einzigartigen Transparenz, Dünnheit und Flexibilität der ALIYOS(TM)-Technologie stehen den Automobilherstellern nun Tausende von neuen Designmöglichkeiten offen. Gesetzliche Anforderungen, wie z. B. die UN-Regelung Nr. 148 bzgl. Helligkeitsanforderungen von Rück- und Bremsleuchten sowie Blinkern, können durch den Einsatz der ALIYOS(TM)-Technologie erfüllt werden.

Die Industrialisierung der Technologie hat begonnen. Ziel ist es, dass bis Ende 2025 die ersten Autos mit der ALIYOS(TM)-Technologie ausgestattet werden können und in diesem Zeitrahmen auch die Qualifikation hinsichtlich Automobil-Qualitäts- und Sicherheitsstandards erreicht wird.

ams OSRAM stellt die ALIYOS(TM)-Technologie auf dem Symposium ISAL 2023 (Darmstadt, Deutschland, 25.-27. September) für Automobilbeleuchtung vor.

Erfahren Sie mehr über ALIYOS(TM) und entdecken Sie weitere Details zur LED-auf-Folie-Technologie.

